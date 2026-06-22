Se conoció un análisis de la dinámica laboral y empresarial en la provincia de Jujuy

Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 muestra una disminución en la cantidad de empleadores con trabajadores registrados

El presente informe tiene como objetivo analizar la evolución de la cantidad de trabajadores/as y empleadores/as en la provincia de Jujuy desde el triunfo de Javier Milei en el ballotage de noviembre de 2023 hasta marzo de 2026, en base a los datos disponibles al momento de su publicación.

Para ello, se empleó una metodología cuantitativa basada en la información provista por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), correspondiente al sistema de Seguridad Social.

Se toma como referencia para el procesamiento de datos la base correspondiente a la parte empleadora asegurada según jurisdicción donde declara al personal, la cual permite mayor precisión de lo que acontece en cada provincia.

La información recabada en la SRT sólo corresponde a cantidad de empleadores y trabajadores registrados que se encuentran cubiertos por una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), por lo que puede presentar diferencias con otras mediciones.

El informe se organiza en dos secciones. La primera analiza la variación en la cantidad de empleadores y trabajadores/as registrados entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, según los datos de la SRT, e incluye una desagregación por sectores económicos, identificando cuáles fueron los más afectados en el período. La segunda sección examina la evolución del empleo según el tamaño de los empleadores, comparando la situación inicial con la de marzo de 2026.

Evolución de la cantidad de empleadores y de trabajadores/as durante el la gestión de Javier Milei

La comparación entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 muestra una disminución en la cantidad de empleadores con trabajadores registrados, pasando de 4.531 a 4.314. Esto implica una contracción de 217 empleadores (-4,8%), reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial durante el período.

El sector de Comercio al por mayor y al por menor fue el más afectado, con una pérdida de 63 empleadores entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. Otros rubros también registraron caídas significativas: Servicio de transporte y almacenamiento, con una caída de 60 empleadores, Servicios profesionales, científicos y técnicos, con una disminución de 55 empleadores e Industria manufacturera con 32 empleadores menos en el mismo período.

En términos relativos, el sector más afectado fue Suministro de agua, cloacas, gestión de residuos y recuperación de materiales y saneamiento que registró una caída del 21,4% en la cantidad total de empleadores. Le siguen el sector de Servicios profesionales, científicos y técnicos con una disminución del 21,2%, Intermediación financiera y servicios de seguros con 13,0% y Servicio de transporte y almacenamiento, con una contracción del 12,1%.

Por otro lado, en el mismo período, la cantidad de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas se redujo 3,5%, lo que representa una pérdida de 2.602 puestos de trabajo, al pasar de 74.788 en noviembre de 2023 a 72.186 en marzo de 2026.

El sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue el de la Construcción, con una reducción de 2.156 trabajadores entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. Le sigue Servicio de transporte y almacenamiento, que perdió 1.014 puestos en el mismo período. También registraron caídas significativas los sectores de Actividades administrativas y servicios de apoyo, con 777 empleos menos, e Industria manufacturera, con una pérdida de 715 puestos de trabajo.

En términos relativos, el sector más afectado fue Construcción con una caída de 30,4%, seguido por Actividades administrativas y servicios de apoyo, con una caída de 23,3%, Servicios profesionales, científicos y técnicos que cayó un 19,2% y Servicio de transporte y almacenamiento que registra una disminución del 18,7% en el mismo período.

Variación de la cantidad de empleadores y trabajadores/as por tamaño de empresa durante los primeros meses de Milei

Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en los primeros 28 meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores/as, que concentran la totalidad de la caída neta (220 empresas menos). En contraste, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores/as aumentó en 3 casos durante el mismo período. En términos relativos, la cantidad de empleadores con hasta 500 trabajadores/as se redujo un 4,9%, mientras que los empleadores con más de 500 trabajadores/as aumentaron un 21,4% en el mismo período.

Al analizar la pérdida de empleo registrado según el tamaño de las empresas, se observa que la mayor expulsión de trabajadores se concentró en las firmas de hasta 500 trabajadores: el 99,5% de la caída total, equivalente a 2.589 puestos. Por su parte, las empresas de más de 500 empleados/as prácticamente no modificaron sus plantillas, con una disminución de apenas 13 trabajadores entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. En términos relativos, mientras que las empresas de menos de 500 trabajadores/as redujeron su personal 4,7% (de 55.236 a 52.647), las empresas de más de 500 prácticamente no modificaron su dotación, con una variación de -0,1% (de 19.552 a 19.539).

Conclusiones

Este informe tuvo como propósito analizar las principales variables del mercado de trabajo publicadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para la provincia de Jujuy, con foco en la evolución de los/as trabajadores/as registrados/as y empleadores durante los primeros 28 meses de la gestión de Javier Milei, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026.

Del análisis se desprende un marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados.

A continuación, se sintetizan las principales conclusiones:

Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, se redujo la cantidad de empleadores en 217 casos (-4,8%).

En términos absolutos, el sector de «Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas» fue el más afectado, con una pérdida de 63 empleadores.

En términos relativos, el sector más afectado fue «Suministro de agua, cloacas, gestión de residuos y recuperación de materiales y saneamiento», que registró una caída del 21,4% en la cantidad total de empleadores.

En el mismo período, la cantidad de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas se redujo 3,5%, lo que representa una pérdida de 2.602 puestos de trabajo.

El sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue el de la «Construcción», con una reducción de 2.156 trabajadores.

En términos relativos, el sector más afectado fue «Construcción», con una caída de 30,4% en la cantidad de trabajadores registrados.

Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados en estos primeros 28 meses de la gestión de Milei son las empresas de hasta 500 trabajadores/as, que concentran la totalidad de la caída neta (220 empresas menos).

En contraste, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores/as aumentó en 3 casos durante el mismo período.

En términos relativos, la cantidad de empleadores con hasta 500 trabajadores/as se redujo un 4,9%, mientras que los empleadores con más de 500 trabajadores/as aumentaron un 21,4% en el mismo período.

Al analizar la pérdida de empleo registrado según el tamaño de las empresas, se observa que la mayor expulsión de trabajadores se concentró en las firmas de hasta 500 trabajadores: el 99,5% de la caída total, equivalente a 2.589 puestos.

Por su parte, las empresas de más de 500 empleados/as prácticamente no modificaron sus plantillas, con una disminución de apenas 13 trabajadores entre noviembre de 2023 y marzo de 2026.

En términos relativos, mientras que las empresas de menos de 500 trabajadores/as redujeron su personal 4,7% (de 55.236 a 52.647), las empresas de más de 500 prácticamente no modificaron su dotación, con una variación de -0,1% (de 19.552 a 19.539).

(Fuente: CEPA – Centro de Economía Política Argentina)