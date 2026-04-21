Se conoció que en los últimos dos años cerraron más de 1.500 empresas y se perdió el 18% del empleo formal en Jujuy

La Cámara de Comercio y Servicios de Jujuy advirtió que en dos años cerraron más de 1.500 empresas y se perdió el 18% del empleo formal, con fuerte impacto en el comercio de Jujuy.

En un contexto de retracción económica desde la asunción de Javier Milei, el sector comercial de Jujuy profundizó su crisis, con caída de la actividad y cierre de locales, especialmente en San Salvador.

Es por ello que desde la Cámara de Comercio y Servicios de Jujuy se reunieron con concejales capitalinos para dialogar sobre la situación y buscar alternativas para poder sobrellevar la crisis.

En diálogo AM 630, Claudia Armata, presidente de la Institución, agradeció la reunión mantenida con los ediles de San Salvador de Jujuy y brindó un diagnóstico muy crítico de la situación a nivel local.

“Las estadísticas que nosotros logramos elaborar a través de un relevamiento de distintas instituciones nos indican que se perdió el 18% de empleo formal y hay más de 1500 empresas que se dieron de baja en los últimos dos años. Solo en lo que va del 2026, cerraron 50 comercios en el microcentro, ni hablar de los barrios y de las zonas periféricas», explicó.

En ese sentido, Armata señaló que “los números son bastante alarmantes, más teniendo en cuenta que el comercio es el segundo empleador de la provincia. Primero está el Estado y luego sigue el comercio con 60.000 puestos de trabajo”.

Armata agregó que en las estadísticas a las que accede la Cámara de Comercio solo se toma en cuenta los puestos de trabajo formal y que si se le suma lo que ocurre en el sector informal la situación aún es mucho peor. “Es lo que podemos medir, pero el sector informal no se puede medir sino se tendría que multiplicar por dos o por tres”, cerró.

En paralelo, en el marco de la Comisión de Desarrollo Económico Local, que preside el concejal Gustavo Martínez, ediles capitalinos recibieron a integrantes de la Cámara de Comercio y Servicios de Jujuy, quienes transmitieron las inquietudes y problemáticas que afectan a los comerciantes de la ciudad.

Finalizada la reunión, el concejal Gustavo Martínez manifestó: “La verdad que fue muy enriquecedor poder conversar con los comerciantes de Jujuy acerca de los problemas reales que tienen todos al momento de abrir la puerta cada día. Nos han expresado mucha preocupación, nos dieron datos alarmantes de cómo está la situación del comercio y un listado de comercios que fueron cerrando en los últimos tiempos”.

(InfoNegocios)