Se conoció la conformación de las distintas comisiones en la Cámara de Diputados

Asuntos Institucionales:
ANGELINI, Luciano Victorio
BRAVO, Ivana Gisel
LUNA, Guido Alfredo
MOLLÓN, María Alejandra
MORONE, Adriano
ORTIZ, Mariela del Valle
TORRES, Adelma Eudonia
FELLNER, Martin Eduardo
SANCHEZ CANTABERTA. María Claudia
RIVAROLA, Rubén Armando
VÉLEZ, Daniela del Carmen
CANEDI, Luis Federico
TOMÉ GAMEZ, María Laura
REMY, Gastón Alejandro
Legislación General:
ANGELINI, Luciano Victorio
BRAVO, Ivana Gisel
FIAD, Mario Raymundo
MANENTE, Nelson Federico
MORONE, Adriano
NALLAR, Mario Horacio
TORRES, Adelma Eudonia
FELLNER, Martin Eduardo
URIONDO, María Lidia Amalia
VÉLEZ, Daniela del Carmen
CHECA MONALDI, María Fernanda
PATERNO, Matías Fernando
Finanzas:
AGOSTINI, María Teresa
LUNA, Guido Alfredo
MOLLÓN, María Alejandra
MORONE, Adriano
PONCIO, Iván Euclides
ROTELA, Diego Raúl
TORRES, Adelma Eudonia
RIVAROLA, Rubén Armando
RIVAROLA, Ernesto Cristian
URIONDO, María Lidia Amalia
BALLESTY, Kevin Gustavo
TERNAVASIO, Sofía
VERA ROBINSON, Emiliano
REMY, Gastón Alejandro
HAQUIM, Carlos Guillermo
Asuntos Sociales:
BURGOS, Mirian Abel
GUZMÁN, María Agustina
LUNA, Guido Alfredo
NALLAR, Mario Horacio
NAVARRO, Yael Nicolás
NEYRA, Ramón Ángel
TORRES, Adelma Eudonia
URIONDO, María Lidia Amalia
VALENTE, Verónica Virginia
TERNAVASIO, Sofía
TOMÉ GAMEZ, María Laura
DEBBO, Lamia Nahir
Salud Pública:
BRAVO, Ivana Gisel
FERRÍN, María Teresa
FIAD, Mario Raymundo
GUTIÉRREZ, Omar Alberto
MANENTE, Nelson Federico
MOLLÓN, María Alejandra
SANCHEZ CANTABERTA, María Claudia
VÉLEZ, Daniela del Carmen
BALLESTY, Kevin Gustavo
TOMÉ GAMEZ, María Laura
DEBBO, Lamia Nahir
SOSA, Alicia Ester
Educación:
AGOSTINI, María Teresa
CRUZ, Diego Orlando
FERRÍN, María Teresa
GUTIÈRREZ, Omar Alberto
GUZMÁN, María Agustina
TORRES, Adelma Eudonia
FELLNER, Martin Eduardo
ISASMENDI, Noemí Elizabeth
CHECA MONALDI, María Fernanda
TERNAVASIO, Sofía
REMY, Gastón Alejandro
SOSA, Alicia Ester
Trabajo y Seguridad Social:
CRUZ, Diego Orlando
MANENTE, Nelson Federico
NEYRA, Ramón Ángel
ORTIZ, Mariela del Valle
ROTELA, Diego Raúl
TORRES, Adelma Eudonia
RIVAROLA, Rubén Armando
RIVAROLA, Ernesto Cristian
VALENTE, Verónica Virginia
CHECA MONALDI, María Fernanda
PATERNO, Matías Fernando
VILCA, Alejandro Ariel
Economía:
AGOSTINI, María Teresa
LUNA, Guido Alfredo
MORONE, Adriano
NAVARRO, Yael Nicolás
PONCIO, Iván Euclides
RIOS, Estela Patricia
SANCHEZ CANTABERTA, María Claudia
RIVAROLA, Rubén Armando
VALENTE, Verónica Virginia
BALLESTY, Kevin Gustavo
CHECA MONALDI, María Fernanda
VERA ROBINSON, Emiliano
HAQUIM, Carlos Guillermo
Ambiente:
BURGOS, Mirian Abel
CASTILLO, Angélica Fidela
GUTIÉRREZ, Omar Alberto
LOBO, Mario Humberto
PONCIO, Iván Euclides
RIOS, Estela Patricia
FELLNER, Martin Eduardo
SANCHEZ CANTABERTA, María Claudia
VÉLEZ, Daniela del Carmen
BALLESTY, Kevin Gustavo
TERNAVASIO, Sofía
MORALES, Natalia Andrea
Obras y Servicios Públicos:
AGOSTINI, María Teresa
BURGOS, Mirian Abel
LOBO, Mario Humberto
MORONE, Adriano
NEYRA, Ramón Ángel
RIOS, Estela Patricia
ROTELA, Diego Raúl
FELLNER, Martin Eduardo
RIVAROLA, Rubén Armando
CANEDI, Luis Federico
VERA ROBINSON, Emiliano
VILCA, Alejandro Ariel
Cultura y Turismo:
ANGELINI, Luciano Victorio
CRUZ, Diego Orlando
GUTIÉRREZ, Omar Alberto
GUZMÁN, María Agustina
LOBO, Mario Humberto
ORTIZ, Mariela del Valle
QUISPE, Noelia Isabel
ISASMENDI, Noemí Elizabeth
SANCHEZ CANTABERTA, María Claudia
URIONDO, María Lidia Amalia
PATERNO, Matías Fernando
TOMÉ GAMEZ, María Laura
Derechos Humanos:
CASTILLO, Angélica Fidela
GUZMÁN, María Agustina
NAVARRO, Yael Nicolás
LOBO, Mario Humberto
QUISPE, Noelia Isabel
TORRES, Adelma Eudonia
SANCHEZ CANTABERTA, María Claudia
URIONDO, Maria Lidia Amalia
VALENTE, Verónica Virginia
CANEDI, Luis Federico
MORALES, Natalia Andrea
SOSA, Alicia Ester
Pueblos Indígenas:
ANGELINI, Luciano Victorio
BURGOS, Mirian Abel
CASTILLO, Angélica Fidela
NALLAR, Mario Horacio
NAVARRO, Yael Nicolás
QUISPE, Noelia Isabel
RIOS, Estela Patricia
ISASMENDI, Noemí Elizabeth
VALENTE, Verónica Virginia
BALLESTY, Kevin Gustavo
VERA ROBINSON, Emiliano
MORALES, Natalia Andrea
Transporte y Comunicaciones:
ANGELINI, Luciano Victorio
CRUZ, Diego Orlando
NALLAR, Mario Horacio
NEYRA, Ramón Ángel
PONCIO, Iván Euclides
QUISPE, Noelia Isabel
ROTELA, Diego Raúl
RIVAROLA, Rubén Armando
RIVAROLA, Ernesto Cristián
CANEDI, Luis Federico
PATERNO, Matías Fernando
VILCA, Alejandro Ariel
Igualdad de Oportunidades con Perspectiva de Género:
BURGOS, Mirian Abel
CASTILLO, Angélica Fidela
FERRÍN, María Teresa
GUZMÁN, María Agustina
MOLLON, María Alejandra
NAVARRO, Yael Nicolás
ORTÍZ, Mariela del Valle
ISASMENDI, Noemí Elizabeth
VALENTE, Verónica Virginia
VELEZ, Daniela del Carmen
DEBBO, Lamia Nahir
MORALES, Natalia Andrea