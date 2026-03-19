Se conoció la conformación de las distintas comisiones en la Cámara de Diputados

Legislatura de Jujuy

Asuntos Institucionales:

ANGELINI, Luciano Victorio

BRAVO, Ivana Gisel

LUNA, Guido Alfredo

MOLLÓN, María Alejandra

MORONE, Adriano

ORTIZ, Mariela del Valle

TORRES, Adelma Eudonia

FELLNER, Martin Eduardo

SANCHEZ CANTABERTA. María Claudia

RIVAROLA, Rubén Armando

VÉLEZ, Daniela del Carmen

CANEDI, Luis Federico

TOMÉ GAMEZ, María Laura

REMY, Gastón Alejandro

Legislación General:

ANGELINI, Luciano Victorio

BRAVO, Ivana Gisel

FIAD, Mario Raymundo

MANENTE, Nelson Federico

MORONE, Adriano

NALLAR, Mario Horacio

TORRES, Adelma Eudonia

FELLNER, Martin Eduardo

URIONDO, María Lidia Amalia

VÉLEZ, Daniela del Carmen

CHECA MONALDI, María Fernanda

PATERNO, Matías Fernando

Finanzas:

AGOSTINI, María Teresa

LUNA, Guido Alfredo

MOLLÓN, María Alejandra

MORONE, Adriano

PONCIO, Iván Euclides

ROTELA, Diego Raúl

TORRES, Adelma Eudonia

RIVAROLA, Rubén Armando

RIVAROLA, Ernesto Cristian

URIONDO, María Lidia Amalia

BALLESTY, Kevin Gustavo

TERNAVASIO, Sofía

VERA ROBINSON, Emiliano

REMY, Gastón Alejandro

HAQUIM, Carlos Guillermo

Asuntos Sociales: 

BURGOS, Mirian Abel

GUZMÁN, María Agustina

LUNA, Guido Alfredo

NALLAR, Mario Horacio

NAVARRO, Yael Nicolás

NEYRA, Ramón Ángel

TORRES, Adelma Eudonia

URIONDO, María Lidia Amalia

VALENTE, Verónica Virginia

TERNAVASIO, Sofía

TOMÉ GAMEZ, María Laura

DEBBO, Lamia Nahir

Salud Pública:

BRAVO, Ivana Gisel

FERRÍN, María Teresa

FIAD, Mario Raymundo

GUTIÉRREZ, Omar Alberto

MANENTE, Nelson Federico

MOLLÓN, María Alejandra

SANCHEZ CANTABERTA, María Claudia

VÉLEZ, Daniela del Carmen

BALLESTY, Kevin Gustavo

TOMÉ GAMEZ, María Laura

DEBBO, Lamia Nahir

SOSA, Alicia Ester

Educación:

AGOSTINI, María Teresa

CRUZ, Diego Orlando

FERRÍN, María Teresa

GUTIÈRREZ, Omar Alberto

GUZMÁN, María Agustina

TORRES, Adelma Eudonia

FELLNER, Martin Eduardo

ISASMENDI, Noemí Elizabeth

CHECA MONALDI, María Fernanda

TERNAVASIO, Sofía

REMY, Gastón Alejandro

SOSA, Alicia Ester

Trabajo y Seguridad Social:

CRUZ, Diego Orlando

MANENTE, Nelson Federico

NEYRA, Ramón Ángel

ORTIZ, Mariela del Valle

ROTELA, Diego Raúl

TORRES, Adelma Eudonia

RIVAROLA, Rubén Armando

RIVAROLA, Ernesto Cristian

VALENTE, Verónica Virginia

CHECA MONALDI, María Fernanda

PATERNO, Matías Fernando

VILCA, Alejandro Ariel

Economía:

AGOSTINI, María Teresa

LUNA, Guido Alfredo

MORONE, Adriano

NAVARRO, Yael Nicolás

PONCIO, Iván Euclides

RIOS, Estela Patricia

SANCHEZ CANTABERTA, María Claudia

RIVAROLA, Rubén Armando

VALENTE, Verónica Virginia

BALLESTY, Kevin Gustavo

CHECA MONALDI, María Fernanda

VERA ROBINSON, Emiliano

HAQUIM, Carlos Guillermo

Ambiente:

BURGOS, Mirian Abel

CASTILLO, Angélica Fidela

GUTIÉRREZ, Omar Alberto

LOBO, Mario Humberto

PONCIO, Iván Euclides

RIOS, Estela Patricia

FELLNER, Martin Eduardo

SANCHEZ CANTABERTA, María Claudia

VÉLEZ, Daniela del Carmen

BALLESTY, Kevin Gustavo

TERNAVASIO, Sofía

MORALES, Natalia Andrea

Obras y Servicios Públicos: 

AGOSTINI, María Teresa

BURGOS, Mirian Abel

LOBO, Mario Humberto

MORONE, Adriano

NEYRA, Ramón Ángel

RIOS, Estela Patricia

ROTELA, Diego Raúl

FELLNER, Martin Eduardo

RIVAROLA, Rubén Armando

CANEDI, Luis Federico

VERA ROBINSON, Emiliano

VILCA, Alejandro Ariel

Cultura y Turismo:

ANGELINI, Luciano Victorio

CRUZ, Diego Orlando

GUTIÉRREZ, Omar Alberto

GUZMÁN, María Agustina

LOBO, Mario Humberto

ORTIZ, Mariela del Valle

QUISPE, Noelia Isabel

ISASMENDI, Noemí Elizabeth

SANCHEZ CANTABERTA, María Claudia

URIONDO, María Lidia Amalia

PATERNO, Matías Fernando

TOMÉ GAMEZ, María Laura

Derechos Humanos:

CASTILLO, Angélica Fidela

GUZMÁN, María Agustina

NAVARRO, Yael Nicolás

LOBO, Mario Humberto

QUISPE, Noelia Isabel

TORRES, Adelma Eudonia

SANCHEZ CANTABERTA, María Claudia

URIONDO, Maria Lidia Amalia

VALENTE, Verónica Virginia

CANEDI, Luis Federico

MORALES, Natalia Andrea

SOSA, Alicia Ester

Pueblos Indígenas:

ANGELINI, Luciano Victorio

BURGOS, Mirian Abel

CASTILLO, Angélica Fidela

NALLAR, Mario Horacio

NAVARRO, Yael Nicolás

QUISPE, Noelia Isabel

RIOS, Estela Patricia

ISASMENDI, Noemí Elizabeth

VALENTE, Verónica Virginia

BALLESTY, Kevin Gustavo

VERA ROBINSON, Emiliano

MORALES, Natalia Andrea

Transporte y Comunicaciones:

ANGELINI, Luciano Victorio

CRUZ, Diego Orlando

NALLAR, Mario Horacio

NEYRA, Ramón Ángel

PONCIO, Iván Euclides

QUISPE, Noelia Isabel

ROTELA, Diego Raúl

RIVAROLA, Rubén Armando

RIVAROLA, Ernesto Cristián

CANEDI, Luis Federico

PATERNO, Matías Fernando

VILCA, Alejandro Ariel

Igualdad de Oportunidades con Perspectiva de Género:

BURGOS, Mirian Abel

CASTILLO, Angélica Fidela

FERRÍN, María Teresa

GUZMÁN, María Agustina

MOLLON, María Alejandra

NAVARRO, Yael Nicolás

ORTÍZ, Mariela del Valle

ISASMENDI, Noemí Elizabeth

VALENTE, Verónica Virginia

VELEZ, Daniela del Carmen

DEBBO, Lamia Nahir

MORALES, Natalia Andrea

