Se conoció el ranking de los gobernadores e intendentes del país por el mes de marzo

La misma se baso en una encuesta de una población general mayor a 18 Años y comprendió a las 24 provincias de argentina y CABA. Fue elaborada por CB CAWI Research (Online).

Y consistió en un cuestionario estructurado de preguntas cerradas con aplicación directa, con una encuesta a 24.616 casos total. El Trabajo de Campo se efectuó entre el 1al 5 de marzo de 2026. Abarcando además a varios municipios del país.

El informe

Resumen ranking de gobernadores – marzo 2026

Los tres gobernadores mejor valorados de este mes por sus co-provincianos son Claudio Poggi (San Luis), quien encabeza el ranking con un 58,5% de imagen positiva; seguido por Marcelo Orrego (San Juan), con 58,0%; y en tercer lugar Osvaldo Jaldo (Tucumán), con 56,7% de aprobación.

En el otro extremo del ranking, los gobernadores peor calificados del mes de marzo de 2026 son Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quien se ubica en el último lugar con un 43,5% de imagen positiva; seguido por Alberto Weretilneck (Río Negro), con 43,8%; y Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires), con 45,7% de aprobación.

En relación con las variaciones respecto de la medición anterior, el gobernador que registró el mayor crecimiento en su imagen positiva fue Claudio Poggi (San Luis), con una suba de +2,3 puntos porcentuales. Por el contrario, la mayor caída del mes correspondió a Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quien presentó una disminución de -3,0 puntos en su nivel de aprobación.

Resumen ranking federal de intendentes – marzo 2026

Los tres intendentes mejor valorados de este mes por sus vecinos son Matías Stevanato (Maipú), quien encabeza el ranking con un 61,4% de imagen positiva; seguido por Leonardo Stelatto (Posadas), con 60,5%; y en tercer lugar Jorge Jofré (Formosa Capital), con 59,5% de aprobación.

En el otro extremo del ranking, los intendentes peor calificados del mes de marzo de 2026 son Walter Cortés (Bariloche), quien se ubica en el último lugar con un 36,1% de imagen positiva; seguido por Emiliano Durand (Salta Capital), con 36,8%; y Armando Molina (La Rioja Capital), con 37,5% de aprobación.

En relación con las variaciones respecto de la medición anterior, el intendente que registró el mayor crecimiento en su imagen positiva fue Mariano Gaido (Neuquén Capital), con una suba de +1,7 puntos porcentuales. Por el contrario, la mayor caída del mes correspondió a Claudio Polich (Corrientes Capital), quien presentó una disminución de -2,0 puntos en su nivel de aprobación.

En nuestra provincia el gobernador Carlos Sadir está ubicado en la posición 9° entre los 24 gobernadores. Mientras que Raúl Jorge intendente de San Salvador de Jujuy se ubica en el lugar 18°, según esta encuesta.

