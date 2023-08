Se concretaron las finales provinciales de los Juegos Nacionales Evita

Se están llevando adelante instancias finales clasificatorias de distintas disciplinas deportivas. Los ganadores representarán a Jujuy en el certamen nacional.

Ajedrez en el Centro Cultural de Alto Comedero en categorías sub 14 y sub 16; Handball en la cancha del Club Lavalle de barrio Mariano Moreno de la Capital jujeña en las mismas categorías; Atletismo en la pista del RIM 20 con pruebas de pista y campo con carreras y lanzamientos en categorías sub 14 y sub 17; Patín carrera en sub 14 en patinódromo del Suri Rugby Club; Tenis categoría sub 15 se llevó a cabo en instalaciones del Club Atlético Ledesma de esa ciudad; la competencia de Canotaje tuvo lugar en el Dique “La Ciénaga” para competidores en categoría sub 14; en tanto que Karate se desarrolló en salón de la Sociedad Española en sub 15.

Numerosos deportistas entre varones y mujeres de distintas localidades, participaron con gran dedicación y entusiasmo de las alternativas en las distintas categorías y modalidades, recordando que los clasificados conformarán la delegación que representará a Jujuy en la instancia nacional del certamen.