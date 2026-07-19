Scaloni no pudo contener las lágrimas y puso en duda su continuidad tras la derrota de Argentina

“Para seguir se necesitan un montón de cosas. Volver a resetearse”, expresó el DT entre lágrimas.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, como es habitual, destacó el compromiso de los jugadores por encima de la tristeza por la derrota por 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026.

«Tristeza siento ahora; pero principalmente tengo un agradecimiento eterno a estos chicos, porque llegar hasta acá cuesta un montón», expresó el entrenador una vez finalizada la final ante España.

Y agregó: «Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota, y nos acordamos de lo hecho. Dimos todo».

Más tarde, Scaloni habló en conferencia de prensa donde no pudo confirmar la renovación de su contrato que termina en diciembre.

El entrenador argentino rompió en llanto al hablar de su futuro y aseguró: «Tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré mi contrato».

Obstáculos y el desgaste físico

Al momento de analizar los factores que torcieron el rumbo del encuentro, Scaloni admitió que el cuerpo técnico tuvo que improvisar sobre la marcha debido a imprevistos físicos: «Tuvimos lesiones en puestos claves que no lo esperábamos y tuvimos que realizar muchos cambios debido a varios obstáculos que se nos presentaron», detalló.

Asimismo, Scaloni destacó el desgaste al que se sometió el equipo para intentar revertir la situación y puso como ejemplo el compromiso en la figura de uno de los defensores: «El desgaste ha sido enorme, dieron el último esfuerzo. Nicolás Tagliafico hizo un partidazo, no quería salir».

Respecto al desarrollo del juego y al mérito del oponente, el DT agregó: «En el momento que nos hacen el gol, pensábamos que íbamos a llegar hasta el final y tener alguna. Hay que darle valor al rival».

"TENGO UNA IDEA DE LO QUE QUIERO HACER, CUMPLIRÉ EL CONTRATO" Lionel Scaloni, entre lágrimas, sobre su futuro en la Selección Argentina. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/XWu5UYJPYR — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Rendidos a los pies de un Messi eterno

Uno de los puntos más altos de la conferencia fue cuando el entrenador se tomó un momento para reflexionar sobre los 39 años de Lionel Messi y su vigencia en el plano internacional, reafirmando su postura sobre el lugar que ocupa el capitán en la historia del deporte.

«Leo tiene 39 años, es una cosa increíble. Tenía clarísimo que iba a jugar hasta que él quisiera. Espero que la gente esté orgullosa de él y del equipo. Messi es el mejor futbolista que haya pisado un campo de juego, a mi entender».

(Cadena3)