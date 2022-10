Santiago Seillant: “el sector municipal es el peor sueldo de la administración pública”

El secretario de Interior del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, Santiago Seillant, denunció la situación por la que están atravesando trabajadores provinciales, en especial los pertenecientes a municipios.

Santiago Seillant comentó, “la suba de los costos de vida y todo está subiendo en ese contexto, el gobierno de la provincia no tiene una política salarial de acuerdo a lo que podría llegar a dar porque todo el conjunto de trabajadores y en nuestro sector los municipales sufrimos con sueldos de 20.000 pesos mensuales y tenemos cerca de 9.000 compañeros que apenas cobran 50.000 pesos mensuales, van todos los días a trabajar y cumplen tareas en los municipios por un sueldo que no alcanza”.

Agregando además, “una vez que cumplen con su trabajo tienen que salir y buscar changas o vender cualquier cosa en las esquinas y en la ciudad se ve la pobreza, mientras el gobierno de la provincia habla de paz, la gente vende lo que puede en la esquina de la ciudad”.

Luego el dirigente expresó, “nosotros vemos que hay riquezas en la provincia y por un lado la provincia está recibiendo más del 80 % incremento en los fondos coparticipables, si uno compara lo recibido el año pasado a esta altura realmente vemos que hay un incremento muy grande de la participación y lo otro que está rindiendo un montón de tributo es la minería la minería en especial el litio que ha subido los precios en el mercado mundial y hoy la tonelada de litio está a 50.000 dólares y el gobierno oculta las cifras de lo que está exportando y las empresas transnacionales que están explotando, están sacando cada una de los emprendimientos por encima de los 15.000 toneladas de litio anuales”.

También agrego, “eso es lo que estamos viendo, que la provincia no está sincerando todo lo que se está recaudando y todo lo que está básicamente saqueando de las entrañas de la tierra y sin contar el petróleo, porque también la provincia es productora de petróleo en Caimancito y no podemos tener una situación de falta de laburo y sueldos deprimidos en valores de indigencia, esto es una gran irresponsabilidad y encima de todo el gobernador pretende que no haya protestas, o sea pretende que no haya protesta, esa la cuestión y habla a las claras de un autoritarismo del gobierno”, además señalo, “nosotros sospechamos de la reforma y no confiamos porque no hay una división de poderes clara, tanto el Legislativo como el Poder Judicial parecen escribanías donde se hace y se dice todo lo que el gobierno de la provincia decreta y no hay división de poderes, justamente es algo que el gobierno se ufana de la división de poderes y de la república que en definitiva eso acá no existe”.

Volviendo a la situación salarial remarco, “es algo que no vamos a aceptar, nuestro sector municipal es el peor sueldo de la administración pública y el que mayor falta de estabilidad laboral tiene, justamente ayer denunciamos que además que no tenemos una buena paritaria el gobierno habla de un 80% es mentira, apenas ha dado un 58% en blanco, encima de eso tenemos sueldos de 50.000 pesos y una parte importante hasta un 50% de ese sueldo está en negro, el aguinaldo de los trabajadores está en 6.000 pesos porque liquidan 50.000 pesos pero más de la mitad está en negro, entonces no aplica al aguinaldo lo que aberrante con un gobernador aspirando a presidente que paga sueldos de 20.000 pesos”.

Sobre las acciones gremiales indico, “no vamos a aceptar y también vamos a convocar al conjunto de los sindicatos porque nosotros entendemos el movimiento obrero organizado a través de los sindicatos tiene que expresarse y nosotros que estamos en la CGT vamos a hablar con todos los sectores que están en la CGT y con todos los sectores que están dentro del sindicalismo estatal para que se pronuncien, nos tenemos que pronunciar y es muy importante porque hoy las organizaciones son un sujeto muy importante y activo de la economía popular, pero también el movimiento obrero organizado a través de su sindicato tiene que tener un rol más protagónico en estos momentos tan crítico a nivel nacional con una inflación insostenible de un 100% donde el gobierno nacional está haciendo agua y es responsable, pero acá a nivel provincial hay una comunión porque parece políticas en contra de los sectores de trabajadores y sectores populares en desmedro, pero no le tocan un peso a los bolsillos de las empresas transnacionales, ni a los sectores concentrados oligárquicos, hay sectores que tienen concentración de tierras que no pagan impuestos y porque no buscan a esos sectores que paguen un poco más, la minería no paga impuesto a las ganancias y por cada tonelada de litio se lleva 40.000 dólares limpio, esto es un saqueo y estafa pero solo apuntan a los dirigentes y sectores populares que plantean pelear a pobres contra pobres, es una trampa de un gobierno que está en beneficio de los sectores concentrados del poder y de la economía”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ