Santiago Lara pide exhumar el cuerpo de Diego Maradona para comprobar si es su hijo

Santiago Lara pide exhumar el cuerpo de Diego Maradona para comprobar si es su hijoEl joven, oriundo de La Plata y que hace años busca conocer su identidad, realizó el pedido ante la Justicia.

A pocas horas de que despidieran los restos de Diego Maradona en el Cementerio Parque Bella Vista en medio del dolor de los familiares y amios, y con las interminables muestras de amor de sus seguidores en las calles y las redes, se supo que Santiago Lara (el joven de La Plata que podría ser hijo del ídolo) pidió la exhumación del cuerpo del Diez para conocer su identidad.

Así lo informaron en el programa Suelta la sopa, de Telemundo, luego de que el periodista Alex Rodríguez entrevistara a Santiago y asu abogado, José Núñez: “Nosotros estamos pidiendo que se exhumen los restos del señor Diego Armando Maradona a fin de que sea trasladado a la morgue judicial para su conservación”, expresó el letrado.

Y sobre la fecha en la que tendría una respuesta sobre si esto se llevará a cabo, agregó: “Mañana tendríamos que tener el dictamen de la Jueza porque pedimos habilitación de día y hora”.

“MÁS QUE NADA, YO QUIERO SABER QUIÉN SOY, NO ME IMPORTAN LAS PRETENSIONES ECONÓMICAS. ¿SI CREO QUE ESTO VA A TRAER REPERCUSIONES? LA VERDAD QUE SÍ, PERO SI NO ¿QUIÉN ME VA A DAR EL ADN?”.

Por su parte, Lara expuso su historia de vida en la nota: “Me criaron como una familia normal, yo creyendo que era Santiago Lara, hasta los 13 años que un día subí una foto a Facebook y en la revista Caras aparece mi cara con la frase ‘Santiago Lara, el supuesto hijo platense de Diego Armando Maradona’”.

“Mi madre en los últimos días de su muerte, que se tenía que sacar el respirador para hablar, frente a un grupo de abogados dijo que yo era el hijo de Diego”, continuó.

Y cerró: “Más que nada, yo quiero saber quién soy, no me importan las pretensiones económicas. ¿Si creo que esto va a traer repercusiones? La verdad que sí, pero si no ¿quién me va a dar el ADN?”.

(Ciudad Magazine)