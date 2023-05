Santiago del Moro sorprendió al hablar de la posibilidad de conducir los Premios Martín Fierro

El conductor no dudó en compartir su tajante postura frente a los rumores de que podría conducir el evento.

Desde hace ya varias semanas que se viene hablando de los Premios Martín Fierro de Cable, que se llevarán a cabo en julio, por la pantalla de Telefe. Uno de los principales temas es quiénes serán los conductores de la noche. Entre las opciones aparece Santiago del Moro. Es por esto que, en ‘Intrusos’ fueron a buscar al famoso conductor, para conocer su postura al respecto.

“Se viene el Martín Fierro, contame vos, como una de las alternativas a conducirlo, ¿Cómo te preparas? ¿Cómo tomas esta situación?”, le preguntó Gonzalo Vázquez. Sin dudarlo, Santiago del Moro afirmó: “A mí el Martín Fierro es una fiesta que me encanta… En cuanto a la conducción, en su momento yo he tenido alguna propuesta para conducirlo, no se ha dado”.

Rápidamente, afirmó: “Ahora estoy expectante a ver qué pasa con el canal, pero no es algo que me quita el sueño”. Entonces, comentó: “Cuando yo veo que dicen ‘guerra de conductores para conducir’, es desconocerme a mí pensar que yo voy a llamar a alguien para conducir una cosa u otra… No está en mí. Así que, lo que decida el canal va a estar bien. No sé nada todavía”.

“¿Te da lo mismo estar sentado viendo la ceremonia o estar al frente conduciéndola?”, indagó el notero, y Santiago explicó: “No sé si es lo mismo, no me ha tocado conducirlo así que no te puedo decir eso. Me ha tocado ir y me encanta ir, me encanta chupar, me encanta ver a los compañeros, pasarla bien, ganar en lo posible y si perdes pones una carita media como que de ‘está todo bien’ y te vas a tu casa”.

Entonces, Gonzalo hizo referencia a los otros nombres que mencionó Luis Ventura que podrían conducir el evento. A lo que Santiago del Moro expresó: “Yo escuché a Luis, yo no tengo idea de todo eso que hablan”. Finalmente, el conductor sorprendió al afirmar: “Si me llega la posibilidad, yo la voy a evaluar, a ver qué tengo ganas de hacer”.

