Santiago del Estero: El zamorismo ganó las elecciones en un bastión clave por primera vez

El senador por Santiago del Estero Gerardo Zamora dijo que la militancia «tan amplia parece desordenada pero esta liderada bajo un proyecto común».

El oficialismo en Santiago del Estero volvió a demostrar su fortaleza territorial. En las elecciones municipales celebradas hoy, el Frente Cívico por Santiago, espacio político liderado por el gobernador Gerardo Zamora, obtuvo una amplia ventaja en los principales distritos de la provincia y ratificó su predominio político a menos de un año de haber retenido la Gobernación.

Con el avance del escrutinio provisorio, el Frente Cívico se imponía con comodidad en las ciudades de Santiago del Estero Capital y La Banda, los dos municipios con mayor peso electoral de la provincia. Los primeros datos oficiales y los resultados de las mesas testigo llevaron al oficialismo a celebrar una nueva victoria antes de que concluyera el recuento definitivo.

El Frente Cívico ganó en los 25 distritos donde hubo elecciones, LLA perdió en todos.

En la ciudad Capital, el candidato oficialista Mario Benavente logró una ventaja consistente desde las primeras mesas escrutadas, mientras que en La Banda el postulante Llamil Abdala también se encaminó hacia un triunfo contundente, frente al exmassista Roger Nediani. Ambos resultados consolidan el control político del Frente Cívico sobre los principales centros urbanos de la provincia, donde se concentra una parte significativa del padrón electoral.

Con menos del 50% de las mesas escrutadas, el municipio capital mostraba a un Frente Cívico con más del 60% de los votos frente a La Libertad Avanza, que sumaba el 12%, como segunda fuerza. A su vez, La Banda nunca había sido gobernada por el zamorismo, lo que marca un hito para el movimiento y un mensaje para las otras fuerzas.

Mientras que en general el peronismo aparece como segunda fuerza, en este caso el Frente Cívico y el justicialismo se unieron en diferentes municipios para asegurarse los resultados, por lo que en esa unión el segundo lugar le quedó a LLA.

El senador Zamora estuvo presente en los festejos. Mientras definió a Santiago del Estero y al norte argentino como»cuna del federalismo», dijo:

En estos momentos difíciles, tenemos que profundizar como nunca este proyecto de unidad de los santiagueños. En estos momentos difíciles, tenemos que profundizar como nunca este proyecto de unidad de los santiagueños.

Al mismo tiempo, felicitó a La Libertad Avanza como segunda fuerza de la provincia «aunque a nivel nacional pensemos distinto». Y cerró con:

Santiago del Estero no se vende, la patria no se entrega y las Malvinas son argentinas. Santiago del Estero no se vende, la patria no se entrega y las Malvinas son argentinas.

Cómo fue la jornada electoral

La jornada electoral transcurrió con normalidad y una participación considerada elevada por las autoridades electorales. Los primeros relevamientos indicaron que la concurrencia superó el 70% en gran parte del territorio provincial, con localidades que incluso registraron porcentajes superiores al 80%, un dato que refleja un importante nivel de movilización del electorado, mayor al de las elecciones del 2022.

En estos comicios se eligieron intendentes y concejales en 25 municipios de Santiago del Estero, además de autoridades para la Comisión Municipal de Donadeu. Si bien se trató de una elección de carácter municipal, el resultado fue seguido de cerca por el escenario político nacional debido a que representó una nueva prueba para medir la fortaleza del oficialismo provincial y el desempeño de las fuerzas opositoras en un año con escasa actividad electoral.

El nuevo triunfo del Frente Cívico confirma la vigencia de un esquema político que gobierna la provincia desde hace dos décadas y que continúa mostrando una sólida estructura territorial. La oposición, en tanto, no logró disputar con éxito los principales municipios ni romper la hegemonía del espacio liderado por Zamora, que volvió a capitalizar su despliegue territorial y el respaldo de los intendentes oficialistas.

Más allá de las disputas locales, la elección dejó como saldo que el Frente Cívico mantiene una capacidad de movilización y un caudal electoral que, por el momento, la oposición no consigue erosionar. Y que incluso, logró ganar por primera vez en su historia el municipio de la segunda ciudad más importante de la provincia, La Banda.

Todavía se están computando los resultados en las mesas de la provincia.