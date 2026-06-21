Santa Ana incorporó 15 nuevas unidades para fortalecer el transporte urbano en la Capital

El intendente Raúl “Chuli” Jorge participó de la presentación de 15 nuevas unidades de la empresa Santa Ana que próximamente se sumarán al sistema de transporte urbano de pasajeros. Los nuevos colectivos, algunos adaptados para personas con discapacidad y otros de mayor capacidad para los recorridos de Alto Comedero, forman parte del proceso de renovación de la flota que busca mejorar la calidad del servicio para los vecinos de la ciudad.

Durante la presentación, el intendente Jorge destacó la incorporación de los nuevos vehículos y consideró que representan “una muy buena noticia para los vecinos de San Salvador de Jujuy”.

“Son 15 nuevas unidades, algunas con sistema de rampas para personas con discapacidad, lo que constituye un avance superlativo para todo el sistema de transporte. Estamos muy contentos y, una vez concluido el proceso de patentamiento, que demandará aproximadamente diez días más, estas unidades se sumarán a las que presentamos hace apenas unas semanas”, expresó.

Asimismo, resaltó que cinco de los colectivos incorporados poseen mayor longitud y capacidad de transporte, una característica que permitirá optimizar el servicio en Alto Comedero. “Estas unidades más largas permitirán transportar a más personas en mejores condiciones. Es una respuesta concreta para los usuarios y una muestra de la voluntad de invertir para que nuestra gente viaje cada vez mejor”, afirmó.

El jefe comunal también destacó la importancia de avanzar en el proceso licitatorio del transporte público, al considerar que brindará previsibilidad al sistema y alentará nuevas inversiones. “Terminado el proceso licitatorio se irán completando los distintos corredores con más inversión, lo que permitirá seguir mejorando el servicio en beneficio de los vecinos”, sostuvo.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, recordó que el transporte urbano atravesó años difíciles y señaló que el contexto comienza a mostrar signos de recuperación. “Venimos de varios años donde el sistema de transporte tuvo épocas florecientes y después distintas vicisitudes dentro de la política a nivel nacional. Desde hace muchos años el sector venía muy castigado. Por suerte, hoy se vienen estabilizando muchos aspectos y hay una fuerte apuesta por parte del empresariado del transporte urbano de pasajeros, en virtud de las políticas de Estado que se vienen llevando adelante”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo de la gestión municipal siempre fue contar con un sistema de transporte acorde a las necesidades de los vecinos. “Empiezan a aparecer las inversiones, empiezan a aparecer las unidades que tanta falta hacían. Es un proceso lento, que requiere que todos los actores del sistema se vayan readecuando para lograr un servicio de calidad que llegue e impacte en los vecinos”, indicó.

Además, remarcó la importancia del transporte urbano para sostener beneficios que reciben los ciudadanos. “Sin transporte urbano de pasajeros no podemos tener un Boleto Estudiantil Gratuito Universal y una serie de beneficios que vienen recibiendo los vecinos desde hace muchos años y que, por ahí, la gente se olvida”, expresó.

A su turno, el representante de la empresa Santa Ana, Jorge Castelli, ratificó el compromiso de la firma con la modernización de la flota y la mejora continua del servicio. “Estamos atravesando un contexto económico complejo, pero seguimos apostando al transporte porque es lo que sabemos hacer y lo que nos gusta hacer. Hace unos días presentamos una primera tanda de unidades adaptadas para personas con discapacidad y hoy completamos esa incorporación con cinco colectivos más, además de diez unidades de mayor tamaño y suspensión neumática”, explicó.

Castelli detalló que los nuevos vehículos cuentan con mayor capacidad de pasajeros y serán destinados principalmente a los recorridos de Alto Comedero. Además, destacó que la empresa ya incorporó más de 60 unidades cero kilómetro entre el segundo semestre del año pasado y lo que va de 2026.

“El año pasado trajimos más de 30 unidades cero kilómetro y este año completamos una nueva tanda de 30. Vamos a seguir invirtiendo y mejorando el servicio porque es lo que necesitan los usuarios y toda la comunidad”, concluyó.