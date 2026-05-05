San Pedro tendrá una representante en el concurso Mis Universo Argentina 2026

La ciudad de San Pedro de Jujuy contará con una representante en el certamen nacional de Miss Universo Argentina 2026.

Se trata de la joven sampedreña Macarena Orquera, quien será la encargada de representar a la provincia de Jujuy en una de las competencias más importantes del país en materia de belleza y proyección internacional.

Macarena Orquera destacó su entusiasmo por esta oportunidad, señalando que participará junto a alrededor de 40 candidatas provenientes de distintos puntos del país.

Durante el certamen, las participantes serán evaluadas en diversas instancias como oratoria, pasarela y proyección escénica, entre otras actividades que forman parte del exigente proceso de selección.

La representante de San Pedro remarcó la importancia de poder visibilizar a la región del Ramal dentro de este tipo de competencias nacionales. En este sentido, subrayó que es la primera joven sampedreña de esta zona en llegar a esta instancia dentro del certamen Miss Universo Argentina, lo que marca un hecho significativo para la ciudad.

Orquera viene desarrollando un camino sostenido dentro del mundo de los concursos de belleza desde el año 2024. Entre sus antecedentes, se destaca su participación como Miss Latina Jujuy, donde logró posicionarse dentro del top 10 a nivel nacional. Asimismo, representó a la Argentina en un certamen internacional en Santa Cruz de la Sierra, consolidando su experiencia en este tipo de competencias.

En cuanto a la instancia nacional, la joven viajará el próximo 20 de mayo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se desarrollarán las distintas actividades previas. La gala preliminar está prevista para el 23 de mayo, mientras que la gala final tendrá lugar el 25 de mayo, evento que podrá seguirse a través de las plataformas oficiales del certamen.

Además, se encuentra habilitado el sistema de votación online mediante redes sociales, donde el público puede acompañar a su candidata favorita. En este marco, Macarena Orquera invitó a la comunidad de San Pedro de Jujuy y de toda la provincia a brindarle su apoyo durante esta importante etapa.

Finalmente, la joven expresó su agradecimiento a los medios de comunicación y a la comunidad por el acompañamiento recibido, destacando la responsabilidad y el orgullo que implica representar a Jujuy en un certamen de estas características, considerado de alto nivel y gran exigencia a nivel nacional.