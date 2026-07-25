San Pedro se suma a la red de estaciones meteorológicas para el monitoreo climático en Jujuy y el país

Otro logro de Hídricos: la instalada en San Pedro se suma a las cuatro estaciones metereológicas autorizadas para Jujuy, que tendrá, así, dieciséis.

La Dirección Provincial de Recursos Hídricos (DPRH), dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), concretó la instalación de una nueva estación hidrometeorológica o estación meteorológica automática en San Pedro de Jujuy, sumando otro punto a la Red Nacional de Estaciones Meteorológicas y Nivológicas (RMET), y logrando alcanzar las 16 en la provincia.

San Pedro, Volcán, Valle Grande y Rinconada

En este último tiempo, Jujuy obtuvo la autorización para cuatro estaciones metereológicas, en lo que ya avanzado junto a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación y los municipios respectivos: en Volcán, en Valle Grande, la flamante de San Pedro y en Rinconada.

La incorporación del equipamiento para Jujuy y a la red nacional fue gestionada ante la Dirección Nacional de Políticas Hídricas y el Consejo Hídrico Federal (COHIFE) por las autoridades provinciales del MISPTyV, a cargo de Carlos Stanic, y sus Secretaría de Planes, Programas y Proyectos y DPRH, con sus titulares Guillermo Sadir y Edgardo Sosa, respectivamente.

El objetivo fue fortalecer la red de monitoreo provincial, como así también sumar herramientas de prevención y gestión del riesgo hídrico ya que permiten mejorar la generación de información meteorológica y fortalecer los sistemas de alerta temprana.

Estaciones meteorológicas, para el monitoreo, la prevención y la toma de decisiones

Stanic destacó la importancia de la incorporación de las nuevas estaciones metereológicas para “anticiparnos y determinar con mayor precisión características climáticas para prever fenómenos que puedan ocurrir: somos testigos, especialmente en las últimas dos décadas, del agudizamiento de algunos fenómenos y alteraciones debido al cambio climático, y necesitamos poder tener lecturas actualizadas”. También, señaló que tales herramientas son clave tanto para el trabajo de la DPRH como para Defensa Civil.

La estación de San Pedro, como las otras incorporadas, cuenta con un sistema de monitoreo 100% automático capaz de medir con precisión variables como velocidad y dirección del viento, intensidad de precipitaciones y humedad relativa. Esto permitirá la generación de una base de datos propia con información relevada directamente en el territorio, para la planificación y toma de decisiones a partir de registros locales actualizados. Esta tecnología aporta a los sistemas de alerta temprana al facilitar la detección y seguimiento de eventos meteorológicos extremos, permitiendo adoptar medidas preventivas con mayor anticipación, especialmente en zonas expuestas a los impactos de fenómenos climáticos.

Desde la organización de Entidades de Cuencas y Monitoreo de Recursos Hídricos, que nuclea entidades de cuencas argentinas con recursos hídricos compartidos para el monitoreo de recursos hídricos argentinos, celebraron que la incorporación de la estación de San Pedro sume a continuar “fortaleciendo el monitoreo hidrometeorológico en todo el territorio nacional”.