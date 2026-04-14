San Pedro refuerza las acciones preventivas contra el dengue y el chikungunya

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, continúa con los trabajos preventivos y de bloqueo en zonas afectadas por chikungunya. Debido a la situación epidemiológica, se redoblan los esfuerzos en toda la ciudad.

En este sentido, el jefe comunal mantuvo una reunión en su despacho, ubicado en la planta baja del Palacio Municipal, junto a Rubén Bonomo, director de Control de Sanidad, Plagas y Zoonosis, y Evangelina Vechetti, directora del Hospital Paterson.

“Mantuvimos una reunión con el intendente Julio Bravo para seguir coordinando acciones, como lo venimos haciendo, con el fin de hacer frente a la situación epidemiológica en la que estamos, que por el momento está controlada”, apuntó la titular del nosocomio sampedreño.

La idea es evitar que el virus pueda proliferar, luego de que se dieran a conocer un par de casos positivos de chikungunya. Por eso, se solicitó sostener la higiene en los domicilios, ya que la comuna, junto al área de Defensa Civil y el hospital, se encargan de realizar trabajos casa por casa y fumigaciones, sobre todo en espacios abiertos.

La doctora Vechetti recomendó que los ciudadanos usen repelentes: “Hoy por hoy es la mejor forma de prevenir que el mosquito pueda llegar a picar”, sostuvo.

Por su parte, Rubén Bonomo contó que “desde la Dirección de Zoonosis se está realizando el trabajo de bloqueo químico, que es la fumigación. Vamos a continuar toda la semana; lo haremos en toda la zona, como San Miguel, La Merced, Mina Puloy y 25 de Mayo. Ya se ha realizado, pero vamos a seguir en otros puntos de la ciudad a modo preventivo”.