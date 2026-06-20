San Pedro recordó el legado de Belgrano y celebró el Día de la Bandera junto a la comunidad educativa

Como cada 20 de junio, la Municipalidad de San Pedro de Jujuy realizó el acto de promesa de lealtad a la Bandera Nacional, encabezado por el intendente Julio Bravo, en conmemoración de un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

La jornada, desarrollada en la plaza central que lleva el nombre del creador de la enseña patria, comenzó con una ofrenda floral a cargo de las autoridades e invitados especiales, seguida de palabras alusivas de Daniel Baca, sacerdote de la Iglesia San Pedro de Río Negro.

Luego, el jefe comunal tomó la promesa de lealtad a la Bandera Nacional a los estudiantes de cuarto grado de las escuelas primarias de la ciudad. “Fue un momento emocionante, no solo para los niños y niñas de cuarto grado de las distintas escuelas de la ciudad, sino también para toda la familia que vino a acompañarlos”, expresó Bravo.

El intendente sampedreño señaló que “en este día de celebración de nuestra Bandera Nacional coincide esta idea de que los chicos realicen esta promesa de respetar y defender nuestra bandera, ser buenos ciudadanos y estudiar, por lo que es un momento importante en sus vidas”.

El sol acompañó a la Perla del Ramal desde temprano. “Nos tocó una hermosa jornada y, como siempre, se destaca la figura de Manuel Belgrano, uno de los héroes fundamentales en la historia de nuestra República Argentina y en la consolidación de nuestro país como territorio. Es bueno que los sampedreños, recordando los valores de Belgrano, podamos seguir trabajando en comunidad de manera solidaria para solucionar los problemas que tenemos y ayudar a quienes más lo necesitan”, subrayó.

Para Julio Bravo, “son fechas que nos unen; por eso siempre hay que hablar de manera positiva, más allá de los problemas que nos aquejan como país, provincia o ciudad. Son jornadas en las que la familia concurre, comparte y confraterniza. El Día de la Bandera es algo que nos une y demuestra que cada una de estas oportunidades, incluyendo los mundiales de fútbol, sirve para consolidar la argentinidad”.

Además, destacó que estas celebraciones “sirven para que nuestra gente tenga la posibilidad de vender y comercializar sus productos”.

Por último, saludó a los padres en su día: “Este domingo es el Día del Padre, por lo que aprovecho para saludarlos y desearles que pasen una hermosa jornada. También saludamos a los matriculados en Ciencias Económicas, ya que se celebra el Día del Contador”, finalizó Julio Bravo.

Participaron del acto la diputada provincial Gisel Bravo, funcionarios del gabinete municipal, autoridades de las fuerzas de seguridad y representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.