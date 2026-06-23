San Pedro recibió con orgullo a Carlos Isasmendi tras su histórica medalla en el mundial

El intendente de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo, recibió a Carlos Isasmendi luego de la medalla de bronce lograda en el Mundial de Atletismo para Personas con Síndrome de Down, desarrollado en Sofía, Bulgaria. “Es el claro ejemplo de que las personas con discapacidad se pueden integrar en nuestra sociedad sin ningún problema”, apuntó.

El jefe comunal remarcó que “Carlitos coronó un sueño, pero no solo de él, sino de todos, porque es el representante de nuestro Centro de Deportes Adaptados, que nació hace poco más de diez años cuando llegué a la Intendencia”.

Por eso sostuvo que “es una jornada llena de alegría y emociones para toda nuestra comunidad y para toda la provincia. Es un ejemplo para todos nosotros por su compromiso, su dedicación y, sobre todo, por las ganas de seguir superándose”.

Sin dudas, “sí se puede lograr que los chicos con discapacidad sean felices y se integren al mundo del deporte de élite, porque no es fácil ir a un Mundial; allí compiten los mejores deportistas. Y San Pedro, Jujuy, tuvo un representante, lo cual nos llena de orgullo”.

Julio Bravo destacó además que “nos marca el camino para seguir trabajando. Esto es política de Estado, política en serio; es ayudar a los que más lo necesitan”, y agregó: “Particularmente para mí es un día hermoso”.

Carlos Isasmendi, atleta del Centro de Deportes Adaptados e integrante de la Selección Argentina de Atletismo para Personas con Síndrome de Down, logró un histórico tercer puesto en la posta 4×400 metros en el certamen ecuménico desarrollado en Bulgaria, dejando en lo más alto el nombre de San Pedro de Jujuy, de la provincia y del país.

Su esfuerzo, compromiso y perseverancia son un ejemplo para toda la comunidad y reflejan los valores del deporte, la inclusión y la superación personal. “Celebramos este gran logro que inspira a seguir soñando y demuestra que no existen límites cuando hay pasión, trabajo y dedicación”, concluyó Julio Bravo.

Junto al intendente de San Pedro estuvieron presentes Gisel Bravo, diputada provincial; integrantes del gabinete municipal; los entrenadores del Centro de Deportes Adaptados; familiares, amigos y vecinos.

Por su parte el atleta Carlos Isamendi agradeció a la familia, a su cuñada y a todos quienes los acompañaron.