San Pedro: Quiso realizar una conexión clandestina y quedó electrocutado

Casi fue una tragedia en barrio La Merced en la ciudad de San Pedro de Jujuy, cuando un hombre quedo electrocutado al intentar una conexión clandestina en un domicilio de este sector.

Un lamentable hecho se registró en la tarde de este viernes en el barrio La Merced de la ciudad de San Pedro de Jujuy, donde un hombre recibió una fuerte descarga eléctrica.

Según las primeras informaciones, el sampedreño habría intentado realizar una conexión clandestina al tendido eléctrico cuando, por causas que se investigan, quedó electrocutado sobre un poste de luz.

La descarga lo dejo inconsciente y el cuerpo quedó suspendido en altura, generando conmoción entre los vecinos de la zona.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de la Provincia, personal de Bomberos, profesionales del SAME y operarios de la empresa distribuidora de energía EJESA, quienes realizaron las tareas correspondientes para asegurar el área y proceder al descenso del cuerpo que posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital Paterson para una mejor asistencia tras lo sucedido.

La zona fue parcialmente restringida al tránsito mientras se desarrollan las pericias de rigor para determinar con precisión las circunstancias del episodio.