San Pedro: Peligro de incendio de un rodado y policías lograron evitarlo

Durante la mañana de este sábado, efectivos del Grupo de Operaciones Motorizadas pertenecientes a la Unidad Regional 2 intervinieron en esta peligrosa situación.

Mientras realizaban recorridos preventivos por barrio Güemes de la ciudad de San Pedro de Jujuy, evitaron un posible incendio al detectar un artefacto incendiario de fabricación casera debajo de un vehículo utilitario.

El hecho ocurrió alrededor de las 08:00 horas, cuando personal que patrullaba por mencionado barrio, observó debajo de una camioneta Fiat, una botella plástica de 500 ml que contenía una sustancia aparentemente inflamable y presentaba una pequeña llama encendida en su parte superior.

De inmediato, los uniformados actuaron con las medidas de seguridad correspondientes, retirando cuidadosamente el artefacto para evitar que las llamas alcanzaran el rodado y neutralizar el riesgo.

Seguidamente, se identificó al propietario del utilitario, a quien se le pidió radicar la correspondiente denuncia, continuando con las actuaciones de rigor e investigando las circunstancias del hecho.