San Pedro: Más de 200 niños recibieron anteojos a través del programa “Ver para Ser Libres”

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, procedió a la entrega de 200 anteojos a niñas y niños en el CIC de La Nueva Ciudad. La actividad fue posible gracias a un trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia.

A través del programa “Ver para Ser Libres”, perteneciente al Ministerio de Capital Humano de la Nación, se concretó la entrega correspondiente con la presencia de Danilo Montanari, secretario de Modernización; Angelina Peñaloza, directora de Niñez, Adolescencia y Familia; el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos, Trabajo y Deportes de la Provincia, Normando Álvarez García; y el secretario de Gobierno, Andrés Lazarte.

Se trata de una iniciativa que busca garantizar el acceso a controles visuales y elementos ópticos para niños y niñas de toda la provincia. En esta oportunidad, se entregó un remanente que había quedado pendiente debido a la graduación específica que requerían los lentes.

El secretario de Modernización, Danilo Montanari, valoró el alcance social del programa y el trabajo conjunto para dar respuestas concretas a la comunidad.

“En un contexto complejo, que el Gobierno nacional y el Gobierno provincial puedan acercarse a la gente y resolver un problema tan importante como la salud visual es fundamental. Este tipo de acciones tienen un impacto directo en la comunidad y permiten brindar soluciones concretas a quienes más lo necesitan”, señaló.

El programa “Ver para Ser Libres” continúa desarrollándose en distintos puntos de la provincia con el objetivo de promover el cuidado de la salud visual y garantizar la igualdad de oportunidades para niños y niñas en edad escolar.

Por su parte, Normando Álvarez García destacó la importancia del trabajo articulado entre Nación, Provincia y municipios para llevar adelante esta iniciativa.

“Creo que es un muy buen programa, una cooperación entre Nación y la Provincia. Desde el Gobierno provincial nos hacemos cargo de la infraestructura y la logística, recorriendo los municipios, y es muy importante la colaboración de cada uno de ellos, como ocurrió hoy con el intendente Julio Bravo”, expresó.

Asimismo, remarcó el impacto positivo que tiene esta propuesta en las familias jujeñas.

“La cuestión de la vista es muy importante y muchas familias nos agradecen porque acceder a anteojos no siempre es sencillo. Este problema se ha multiplicado en los chicos por el uso de celulares y dispositivos electrónicos. Lo que hacemos es llegar a la gente, ayudar y colaborar para mejorar su calidad de vida”, afirmó.