San Pedro: Intentaron robar el alambrado de la renovada plaza Los Molinos

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, denunció nuevamente un intento de vandalismo en una obra pública. En esta oportunidad, el hecho ocurrió en la plaza Los Molinos, donde intentaron robar el alambrado colocado en el sector.

Los trabajos, que están a cargo del equipo de Obras Públicas, se encuentran próximos a finalizar. Sin embargo, durante el fin de semana se registró un nuevo episodio de daños en el predio.

“El sábado por la noche nos informaron sobre un intento de robo. Quisieron sacar el alambrado que cubre el sector del canal de riego, el cual sirve de protección sobre todo para los niños y niñas que vienen a la plaza”, explicó Diego Villagra.

El jefe de Obras Públicas señaló que afortunadamente no lograron llevarse la estructura y que inmediatamente se procedió a realizar las reparaciones correspondientes. “Por suerte no lo pudieron sacar, así que procedimos a repararlo para que quede nuevamente seguro para la comunidad, porque es fundamental tener esa parte protegida”, indicó.

Villagra manifestó además su preocupación por los reiterados hechos de vandalismo que afectan a las obras públicas de la ciudad. “Es muy triste porque con tanto esfuerzo que se hace para dar una buena imagen al barrio y brindar mayor seguridad, aparecen personas que vienen y provocan daños”, expresó.

La construcción de la plaza Los Molinos, anteriormente conocida como plaza de las Madres, se encuentra en la etapa final de ejecución. “Son detalles que van surgiendo cuando la obra está terminando, pero estamos en un 98 por ciento de finalización”, puntualizó el funcionario.

El sector fue completamente renovado mediante importantes trabajos de infraestructura. Entre las mejoras realizadas se destacan la construcción de un muro de contención para el canal de riego, colocación de bancos, mesas, una garita para espera de colectivos, canteros, juegos infantiles y obras de cordón cuneta.

Además, el área de Alumbrado Público tiene previsto completar el proyecto con la instalación de luminarias LED para mejorar la iluminación y seguridad del espacio.

Finalmente, Diego Villagra remarcó que los daños ocasionados afectan directamente a toda la comunidad. “El daño no es para el intendente ni para la Municipalidad de San Pedro, sino para todos los vecinos. Por eso siempre pedimos a la comunidad que, si observan este tipo de acciones, no duden en denunciarlas”, concluyó.