San Pedro intensifica los trabajos de desmalezado en distintos barrios

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, avanza con los trabajos de desmalezados en diferentes sectores de la ciudad aprovechando que cesaron un poco las lluvias.

El crecimiento de la maleza, los yuyos, es constante, producto de la época estival teniendo en cuenta que a lo largo del verano cayó mucha agua, por ende, cada 15 días prácticamente se debe repasar el trabajo desarrollado a lo largo y ancho de la ciudad. Los operativos, diagramados desde la Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente, son sostenidos y a través de los distintos equipos que se armaron, salen cada jornada a cortar el pasto.

En esta oportunidad, los trabajos se realizaron sobre la Avenida del Trabajador, en el sector de barrio Tupac Amaru, donde el personal municipal llevó adelante tareas de limpieza y corte de malezas, mejorando la visibilidad, la seguridad y la estética del lugar. Asimismo, se colaboró con la máquina segadora en el predio de la Gendarmería Nacional Argentina, específicamente en el Escuadrón 60, contribuyendo al acondicionamiento de este importante espacio institucional.

En otro punto, el equipo del área de Cuerpo de Inspección Ciudadana realizó tareas de desmalezado y acondicionamiento en el sector de los departamentos del barrio General Güemes, con el objetivo de mejorar la limpieza, el orden y la seguridad del lugar.

En barrio patricios y San Miguel, otro grupo de macheteros desarrollan tareas también de desmalezados, paralelamente se realiza un relevamiento por otros sectores para llegar a los puntos más críticos.

Estas acciones forman parte de un plan integral impulsado por el municipio que se extenderá durante las próximas jornadas en diferentes espacios públicos, priorizando aquellos sitios de recreación y encuentro que forman parte del disfrute cotidiano de los sampedreños.

Desde el municipio se continúa trabajando de manera continua para brindar una ciudad más limpia, ordenada y agradable para todos.