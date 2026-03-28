San Pedro: Instalan barrales para prevenir el robo de motocicletas en zonas clave

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy avanza con la colocación de barrales para el estacionamiento de motos, con el objetivo de evitar el robo de las mismas. La seguridad se construye entre todos.

En una sociedad ordenada, lo habitual sería que los vecinos que se movilizan en motovehículos lleguen a un lugar y los estacionen correctamente, sin necesidad de encadenarlos para prevenir robos. Sin embargo, en San Pedro, ante la sustracción de varias motocicletas estacionadas, desde la comuna se decidió implementar la colocación de barrales.

Por ello, en varios sectores del casco céntrico ya se viene aplicando esta modalidad de seguridad. En esta ocasión, fue el turno de la intersección de las calles 9 de Julio y Sarmiento. “Es un lugar céntrico, muy concurrido y con muchos comercios alrededor. Instalamos barrales para estacionamiento de motos en ambos lados”, contó Oscar Díaz.

El subdirector de Seguridad Vial remarcó que “cuando salgan con su moto, lleven cadena para protegerla, ya que, más allá de contar con cámaras de seguridad y un sistema de monitoreo constante, esto ayuda a evitar pasar un mal momento”.

De la misma manera, en los próximos días se procederá a colocar barrales en otros puntos de la ciudad, como en la calle Vélez Sarsfield, en inmediaciones del Colegio Jesús Maestro.

“Se trata de un trabajo articulado con el equipo del Taller Vial de la Municipalidad, que tiene a su cargo la construcción y colocación de los barrales de seguridad. Cada sector está bien demarcado y señalizado, por lo que pedimos a la gente respetarlos”, concluyó Díaz.