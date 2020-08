San Pedro en zona roja: Defensa Civil sigue luchando para que la comunidad entienda la gravedad de la situación

En el transcurso de la mañana como la tarde se ha podido observar cierta cantidad de gente circulando casi con normalidad la verdad que no se está respetando lo que se ha establecido en cuanto a la zona roja.

Tampoco hace caso a la prohibición de salir solamente en los casos necesarios que tiene que ver con la compra de alimento y situaciones de emergencias, siento esto muy preocupante en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

“Estamos ya prácticamente 5, 6 meses de esta situación, desde marzo hasta la fecha y hay gente que todavía no toma conciencia de la verdadera problemática que estamos atravesando no solamente en esta ciudad, en la provincia sino en el país y en el mundo entero la verdad que es preocupante y por eso son las consecuencia que estamos viviendo también, muchos contagios, en la ciudad en la provincia este esperemos que la gente en algún momento tome conciencia se cuide, evite los contagios, evite los amontonamiento, respeten las distancia”, cimentaba a nuestro medio, Sergio Ramírez director de Defensa Civil de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Pidió además, “las personas que por ahí ya están con el virus en su organismo tengan los cuidados necesarios, cumpla con el aislamiento correspondiente y evite salir para que justamente no seguir contagiando y no seguir propagándose esta enfermedad en la ciudad”.

Se le consultó además al funcionario si el personal sigue recibiendo insultos de las personas que no toman enserio esta problemática, “nosotros tanto desde el día 1 y todos los días hemos estado trabajando sin parar en la prevención, con las recomendaciones preventivas que vamos dando a toda la población, fundamentalmente en los comercios donde vemos que asisten la gente y por ahí no se respetan la distancia, el uso adecuado del barbijo, hemos observado mucha gente que tiene el barbijo puesto pero no se tapa correctamente la boca y la nariz, de manera tal pese a tener el barbijo corren el riesgo ya que no lo usan correctamente”.

Luego prosiguió comentando, “se hace el control de la temperatura diario en los comercios a las personas que asisten a esos comercios, en la vía pública, en los cajeros, en los bancos, en fin en los barrios, estamos trabajando, estuvimos trabajando en barrio Primavera y San Francisco y así todos los días en los diferentes barrios tratando de recorrer todos los comercios apuntando a la toma de conciencia, a la educación y fundamentalmente a que la gente cumpla y respete toda las medidas de bioseguridad”.

Sobre la aplicación de la ley seca en la zona del Ramal respondió Ramírez, “es una medida mas que va a servir justamente para tratar de reducir la circulación de la gente, evitar las fiestas, los encuentros en los hogares, donde justamente están las estadísticas que dicen los lugares donde mayores contagios hay, donde se produce es en las reuniones tanto familiares como con amigos y justamente donde está el exceso de bebidas alcohólicas. Seguramente va a ser una medida muy importante que esperemos que la respeten tanto los comerciantes que venden las bebidas, como también la gente sepa que está prohibido por estos días hasta el domingo, es lo que se ha establecido en principio, luego se verá, pero fundamentalmente sino respetamos entre todos estas prohibiciones seguramente luego vamos a estar lamentando la consecuencia”.

Por última remarcó sobre la labor que realizan, “el trabajo que hacemos nosotros desde Defensa Civil es la prevención y recomendar a toda la comunidad sobre el cuidado y como debe hacerlo, por ahí le pediría también que respeten también el trabajo que hacen los chicos desde el área, muchas veces son objetos de insultos, de agravios no solamente de personas que por ahí uno diría no entiende cual es el trabajo, hasta de profesionales nos ha tocado recibir insultos, de gente que no quiero nombrarles, pero son gente con cierto grado de educación, de estudio y aun así han recibido parte de insulto el personal, así que en ese sentido quiero llamar a la conciencia y que tengan la consideración que están cumpliendo su tarea”.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ