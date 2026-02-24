San Lorenzo empató sobre la hora ante Instituto por el Torneo Apertura 2026

San Lorenzo igualó con Instituto por 1-1 en un partido que lo dejaba con las manos vacías hasta los últimos minutos que se disputó en el estadio Pedro Bidegain, por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la visita arrancó en ventaja desde los 38 minutos de la primera parte, con el gol del carrilero Diego Sosa, mientras que el delantero Luciano Vietto marcó el empate final en 40 del complemento.

La igualdad deja al “Ciclón” en el cuarto puesto de la zona A con 11 puntos, mientras que el equipo cordobés acumula tres partidos sin caídas desde la llegada del DT Diego Flores y ocupa la undécima posición, con ocho unidades.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Damián Ayude visitará a Talleres, el sábado 28 de febrero a las 22:15, mientras que la “Gloria” recibirá a Unión el domingo primero de marzo, a partir de las 19:15.

La primera llegada del partido fue de la visita, en el primer minuto del partido, con un pase filtrado por derecha para el delantero Jhon Córdoba, que remató bajo al primer palo y no pudo con el arquero Orlando Gill.

A los nueve minutos, un córner al punto penal habilitó al defensor Leonel Mosevich, que cabeceó por encima del travesaño.

San Lorenzo tuvo su primera jugada de peligro a los 24 minutos, cuando el delantero Gregorio Rodríguez recibió sobre el vértice izquierdo del área y abrió el pie para darle efecto a su disparo, que dio en el poste izquierdo del arquero Manuel Roffo.

A los 38 minutos, un centro buscapié desde la derecha del mediocampista Juan Ignacio Méndez cruzó toda el área hasta llegar al segundo palo, donde lo recibió Diego Sosa, que puso el 1-0 con un remate bajo y cruzado.

En el primer minuto de descuento, un remate lejano del volante Juan Méndez fue rematado de taco por el atacante Matías Fonseca, aunque su tiro no tuvo potencia y fue detenido por Gill.

En el tercer minuto, un desborde de Córdoba por la derecha terminó en un centro atrás para Fonseca, cuyo remate en el segundo palo se fue por encima del travesaño.

El primer ataque del complemento fue de Instituto, a los tres minutos, con un remate de tijera en el primer palo del delantero Alex Luna, que a Gill se le escurrió pero pudo detener a centímetros de la línea.

Los dirigidos por Ayude no tuvieron llegadas hasta los 35 minutos, con un centro al segundo palo del delantero Alexis Cuello, que el lateral Mathías de Ritis tiró de primera, aunque con muy poca puntería.

Un minuto más tarde, Roffo erró en el cálculo para despejar un centro al segundo palo y dejó el arco descubierto para el remate de primera de Fabricio López, que quiso cruzar el derechazo pero definió muy desviado.

La igualdad llegó a los 41 minutos del segundo tiempo, con un cabezazo del delantero Luciano Vietto que fue contenido por Roffo, aunque el atacante capturó el rebote, salió para su pierna derecha para esquivarlo y definió, con poco ángulo, ante el arco libre.

Síntesis del partido:

Torneo Apertura 2026.

Fecha 7.

San Lorenzo 1 – 1 Instituto.

Estadio: Nuevo Gasómetro.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Lucas Novelli.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathías De Ritis; Ignacio Perruzzi, Mauricio Cardillo; Facundo Gulli, Nicolás Tripichio, Gregorio Rodríguez; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Instituto: Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván; Giuliano Ceratto, Juan Ignacio Méndez, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Matías Fonseca, Alex Luna. DT: Diego Flores.

Gol en el primer tiempo: 38m. Diego Sosa (I).

Gol en el segundo tiempo: 40m. Luciano Vietto (SL).

Cambio en el primer tiempo: 29m. Agustín Bravo por Jonathan Galván (I).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Agustín Ladstatter por Gregorio Rodríguez (SL), 12m. Gonzalo Abrego por Ignacio Perruzzi (SL) y Luciano Vietto por Nicolás Tripichio (SL); 15m. Luca Rafaelli por Jhon Córdoba (I) y Franco Jara por Matías Fonseca (I), 30m. Jonás Acevedo por Alex Luna (I) y Matías Gallardo por Juan Méndez (I); 31m. Diego Herazo por Facundo Gulli (SL) y Juan Rattalino por Mauricio Cardillo (SL).

