San Juancito: Hubo doce heridos tras un violento choque frontal en la Ruta Nacional 66 Bis

​Un gravísimo siniestro vial se registró ayer tarde a la altura del paraje San Juancito, donde una camioneta Toyota Hilux y un utilitario Peugeot Expert colisionaron de manera frontal.

La Ruta Nacional 66 Bis se ubica en la provincia de Jujuy, conectando la Ruta Nacional 34 con la Ruta Nacional 66 en la zona del Río Perico. Es un tramo vial clave, mencionado en el contexto de proyectos de mejora vial y conectividad cerca de la ciudad de Perico.

El impacto fue de tal magnitud que ambos rodados terminaron con daños materiales totales, movilizando a múltiples dotaciones de bomberos y ambulancias del SAME para rescatar a las víctimas de entre los hierros.

​En total, doce personas debieron ser trasladadas de urgencia con heridas de diversa consideración.

En la camioneta Hilux se desplazaban cinco ocupantes, mientras que en la trafic viajaban siete personas; todos los protagonistas fueron derivados inicialmente al Hospital Arturo Zabala de Perico, aunque debido a la gravedad de algunas lesiones, se realizaron derivaciones a la Capital jujeña.

​Personal de la Seccional 21° y Criminalística trabajaron en el lugar bajo las directivas del Ministerio Público de la Acusación para realizar las pericias accidentológicas.

Durante varias horas, el tránsito en la Ruta Nacional 66 Bis permaneció con cortes preventivos mientras los equipos de emergencia finalizaban las tareas de asistencia y despeje de la cinta asfáltica.