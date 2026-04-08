San Cristóbal: El atacante formaba parte de una comunidad digital violenta

La investigación reveló que el adolescente formaba parte de una subcultura digital global que incentiva delitos violentos, lo que descarta que el caso sea un hecho aislado o vinculado únicamente al bullying.

El crimen ocurrido en una escuela de San Cristóbal sigue generando conmoción y, con el avance de la investigación, abre nuevas líneas de análisis que exceden lo local. En una conferencia de prensa, el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro y la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva brindaron detalles que ubican el caso dentro de un fenómeno más amplio y global.

Pullaro fue contundente al descartar que se trate de un hecho aislado o vinculado únicamente al entorno cercano del adolescente. “Este joven participaba de una red internacional de una subcultura digital que se llama TCC”, afirmó, y explicó que se trata de una organización que “venera delitos violentos”. En ese sentido, remarcó que el caso “no tiene que ver solamente con lo que sucede en una comunidad, una escuela, una provincia o un país”, sino que está conectado con estructuras que trascienden fronteras.

En la misma línea, el mandatario sostuvo que esta red “incentiva delitos violentos y, en algunos casos, llega a la realización de esos delitos”, lo que modifica el enfoque de la investigación. Para Pullaro, este dato es clave porque obliga a mirar el fenómeno desde una perspectiva internacional, vinculada a comunidades digitales que operan con lógicas propias y que impactan en jóvenes de distintos países.

Por su parte, Monteoliva advirtió que “no es un caso aislado ni uno de bullying”, sino que responde a la existencia de “subculturas digitales que se centran en el estudio, el análisis y la fascinación por asesinatos y tiroteos masivos”. Según explicó, quienes integran estos espacios virtuales presentan “conductas nihilistas y misantrópicas” y buscan “admirar la violencia y ejecutar actos violentos”.

La ministra agregó que se trata de un fenómeno global que ya tiene presencia en Argentina. “En los últimos dos años hemos registrado e identificado 15 casos y 4 en análisis”, señaló, en base a investigaciones realizadas por la Policía Federal Argentina en conjunto con el FBI. Así, el caso de San Cristóbal no solo impacta por su gravedad, sino que enciende una alerta sobre nuevas formas de violencia que se gestan en entornos digitales y que comienzan a tener consecuencias concretas en la vida real.