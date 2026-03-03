«Salud te acompaña» conmemora el Día Internacional de la Mujer

Los equipos de Salud acompañarán a la comunidad en distintas actividades por el 8M.

A través de la Mesa de Promoción y Prevención, el Ministerio de Salud de Jujuy, invita a la comunidad a las diferentes actividades bajo consigna “Salud te acompaña” en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Siguiendo los ejes del Plan Estratégico de Salud II, la cartera sanitaria provincial recuerda que bienestar integral responde a factores biopsicosociales como acceso a la información, servicios de salud de calidad, atención adecuada, tratamientos gratuitos, abordaje de la salud mental, ejercicio de derechos, posibilidades de acceso a recursos materiales y simbólicos para una vida digna, igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, eliminación de todos los tipos de violencias y participación igualitaria en las decisiones de políticas públicas de salud.

Cronograma de Salud por el Día Internacional de la Mujer

Martes 03 y jueves 05/03

• Intervención junto al Área de Adolescencia, en semáforos de Puente Lavalle y zona Caracol y paradas de colectivos frente Comercial 1 y ex Vieja Estación – San Salvador de Jujuy – 9 a 12 horas – Servicios: información sobre controles de salud de la mujer, derechos, perspectiva de género y frases conmemorativas

Miércoles 04/03

• Mercado de Concentración y Abasto – Av. Alte. Brown – 6 a 11 horas – Servicios: toma de presión, testeos de vih y sífilis, movida de baile, talleres y consejerías sobre salud integral de la mujer

Domingo 08/03

• Peña Rosa – Feria del Pan Casero – Yala – 15 a 19 horas – Servicios: taller y consejerías en nutrición, maternidad y odontología, educación para la salud, actividad física y asesoría adolescente