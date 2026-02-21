Salud refuerza la prevención con descacharrado en barrios capitalinos de Jujuy

Durante la semana, los equipos sanitarios desarrollan acciones territoriales coordinadas con CAPS y la comunidad para fortalecer el cuidado frente a dengue, zika y chikungunya.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad que, en el marco del plan provincial de prevención de dengue, zika y chikungunya, se llevará adelante un cronograma intensivo de descacharrado en distintos barrios de la Capital del 23 al 27 de febrero, consolidando la presencia del sistema público en territorio y el trabajo conjunto con vecinos y vecinas para sostener entornos más saludables.

Los despliegues incluyen promoción comunitaria previa, recorridos casa por casa, retiro de elementos en desuso que puedan acumular agua y acompañamiento directo a las familias con recomendaciones simples de cuidado cotidiano, fortaleciendo una estrategia preventiva sostenida durante todo el año.

Estas acciones se integran al trabajo permanente de la red sanitaria que incluye monitoreo territorial, planificación focalizada y articulación entre centros de salud, hospitales y organizaciones barriales.

Cronograma semanal de descacharrado en Capital (inicio 08:30 hs.):

Lunes 23/02: zona CAPS Islas Malvinas – barrios El Arenal, Viviendas UTA y sectores cercanos

Martes 24/02: zona CAPS 820 Viviendas – barrio 13 de Julio

Miércoles 25/02: zona CIC Copacabana – barrios Las Colinas, Copacabana e Industrial

Jueves 26/02: área Hospital Snopek – sectores Remanente 1 y 2 de Alto Comedero

Viernes 27/02: zona CAPS Mariano Moreno – Cerro Las Rosas

La comunidad puede consultar los mapas detallados del recorrido y zonas de intervención en el siguiente enlace: https://storage3.me-qr.com/pdf/7f6b714f-ff70-4340-ad7e-4c79c1eae1d7.pdf

Con planificación territorial, equipos presentes y participación comunitaria, la salud pública jujeña continúa fortaleciendo el cuidado colectivo y promoviendo acciones concretas para que cada barrio mantenga espacios limpios, seguros y saludables.