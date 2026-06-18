Salud implementará un plan integral para reforzar la atención sanitaria en Alto Comedero

El ministro Manzur destacó el trabajo estratégico que beneficiará a una de las zonas con mayor crecimiento poblacional en Jujuy.

“Junto a todo el equipo hemos definido el Plan de Acción Territorial para Alto Comedero, reconociendo la importancia de una intervención sanitaria más dinámica en todo el sector. Estuvimos reunidos con el gobernador Carlos Sadir, le presentamos este trabajo y sumamos también su mirada”, explicó el ministro de Salud de Jujuy, José Manzur.

En el mismo sentido, remarcó que el Plan consta de varios ejes para reforzar el trabajo del CES-Hospital Snopek y de los ocho puestos de salud del área. “Hemos cumplido con un diagnóstico de infraestructura, equipamiento y recurso humano y se ha observado también aquellos sectores con requerimiento de nuevos puestos de salud. Además, apuntamos a la distribución estratégica de médicos itinerantes para facilitar las consultas de especialidades en todo Alto Comedero”, agregó Manzur.

“Desde luego, apuntamos a reforzar la digitalización que nos permite agilizar tiempos. Estamos adquiriendo una serie de equipos para avanzar en la teleconsulta”, sostuvo y detalló que “con un relevamiento completo, desde inicios del mes de julio estaríamos en condiciones de iniciar de manera plena con este Plan para Alto Comedero”.

Por último, Manzur resaltó que “la gestión sanitaria de Jujuy nos encuentra saliendo a toda la provincia, llevando adelante acciones territoriales para el diagnóstico de situación sanitaria y de accesibilidad que requiere especial atención y respuesta adecuada a cada región”.