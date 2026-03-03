Salud continúa con las jornadas de descacharrado para la prevención del dengue en Capital

El mosquito que transmite dengue y también zika y chikungunya, vive y se reproduce en el ámbito hogareño. Al evitar su proliferación, se reduce la posibilidad de casos de estas infecciones.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la comunidad que continúa con el despliegue de sus equipos para el descacharrado en diferentes sectores de la Capital provincial, acción que se lleva adelante con el trabajo de promoción comunitaria previa, recorridos casa por casa, retiro de elementos en desuso que puedan acumular agua y acompañamiento a las familias con recomendaciones para el cuidado diario, reforzando una estrategia preventiva integral.

El descacharrado es uno de los hábitos más efectivos para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito que transmite las infecciones de dengue, zika y chikungunya y que habita y se reproduce en el ámbito hogareño tanto en ambientes interiores como en espacios cercanos, es decir, patios, jardines, galerías o terrenos.

Este insecto adapta su ciclo de vida a la dinámica de las personas y utiliza cualquier recipiente rígido que pueda contener agua para poner sus huevos, los que luego serán larvas y en pocos días nuevos insectos con capacidad de picar y trasmitir dengue y más infecciones en el propio entorno.

Cronograma de descacharrado

Cada jornada inicia desde las 8:30 horas

• Martes 03/03: zona CAPS Santa Rita

• Miércoles 04/03: zona CAPS Che Guevara

• Jueves 05/03: zona CAPS Malvinas

• Viernes 06/03: zona CAPS Belgrano

¿Cuáles son los síntomas del dengue?

Fiebre de 39.5 grados o más

Dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones

Náuseas y/o vómitos, diarrea, dolor abdominal

Cansancio intenso

Aparición de manchas en la piel

Picazón y/o sangrado de nariz y encías

¿Cómo actuar si se presentan síntomas?

Lo más importante: no te automediques

Concurrí al CAPS, Nodo u hospital más próximo a tu domicilio

Consultá desde tu dispositivo con Internet en http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ de lunes a domingo de 8 a 20 horas