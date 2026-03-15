Salud continúa con el descacharrado en San Salvador de Jujuy

Equipos sanitarios continúan recorriendo distintos sectores de capital para retirar elementos en desuso y reforzar las medidas de prevención frente al dengue, zika y chikungunya.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad que hay un nuevo cronograma de jornadas de descacharrado en diferentes barrios de San Salvador como estrategia de prevención de enfermedades transmitidas por el Aedes Aegypti. Cabe mencionar que este despliegue se realiza además en diferentes regiones de la provincia, en especial en aquellas donde las condiciones climáticas pueden favorecer la reproducción del mosquito.

Los operativos se desarrollan con equipos sanitarios que realizan recorridos casa por casa para retirar objetos en desuso que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito, al tiempo que brindan recomendaciones a las familias sobre las medidas de prevención que deben sostenerse a diario en los hogares.

Esta estrategia se complementa con acciones de vigilancia epidemiológica y control vectorial que se llevan adelante en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de reducir la presencia del mosquito transmisor y fortalecer el cuidado de la salud de la comunidad.

Cronograma de descacharrado en San Salvador

Cada jornada inicia desde las 8:30 horas

• Lunes 16/03: zona CAPS Malvinas – Barrio Malvinas

• Martes 17/03: zona CAPS Eva Perón – Barrio Aeroclub – Alto Comedero

• Miércoles 18/03: zona CAPS Campo Verde – Barrios Ascasubi, Obrero, Campo Verde y Mina Lea

• Jueves 19/03: zona CIC Copacabana – Barrios IV Etapa Tupac y Bicentenario – Alto Comedero

• Viernes 20/03: zona CAPS San Francisco de Álava – Barrios Los Ceibos, Cucharita y San Francisco de Álava

Medidas de prevención

• Eliminar objetos que acumulen agua como latas, botellas, neumáticos o baldes

• Cambiar diariamente el agua de bebederos de animales y floreros

• Limpiar patios, canaletas, rejillas y desagües

• Lavar con cepillo los recipientes que se utilizan para almacenar agua

• Mantener tapados tanques y reservorios

Cómo reconocer los síntomas

El dengue puede presentarse con fiebre de 39 ºC o más, dolor de cabeza, muscular o articular, ronchas en la piel, náuseas, vómitos, diarrea, cansancio intenso, picazón y/o sangrado de nariz o encías.

En el caso del chikungunya, además de los mencionados signos, puede presentar dolor abdominal y conjuntivitis.

Ante la presencia de síntomas se recomienda no automedicarse y concurrir al centro de salud más cercano, además de mantener una adecuada hidratación. Asimismo, podés consultar desde tu celular o computadora en http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/, de lunes a domingos de 8 a 20 horas.