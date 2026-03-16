Salta será sede del primer encuentro de turismo receptivo del Norte Argentino

La ciudad de Salta será sede del primer encuentro del turismo receptivo del Norte Argentino, una iniciativa que reunirá a operadores mayoristas, agencias de viajes y prestadores del sector para fortalecer la comercialización del destino en mercados internacionales y generar nuevas oportunidades de negocios para la región.

La ciudad de Salta será escenario de un evento inédito para el sector turístico regional. El 19 de marzo se realizará “Norte Argentino Conecta – Encuentro Receptivo 2026”, una iniciativa que busca fortalecer la comercialización del destino Norte en los mercados internacionales y generar nuevos vínculos comerciales entre operadores, agencias y prestadores.

El encuentro es organizado por las seis regionales que conforman la Federación Argentina de Agencias de Turismo: Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Salta, con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Deportes de Salta, que firmó un convenio de colaboración para impulsar la realización del evento.

La propuesta surge de una iniciativa conjunta de los seis presidentes regionales de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), quienes plantearon la necesidad de actualizar la oferta turística del Norte Argentino y fortalecer su posicionamiento en el mercado internacional. “Es la primera vez que se organiza en el país un encuentro de estas características enfocado específicamente en el turismo receptivo del Norte”, explicó la presidenta de ASAT, Lía Rivella.

Como parte de la propuesta se recibirá la visita de operadores mayoristas que focalizan la oferta en el turismo internacional. Participarán de un recorrido de cuatro días por el norte argentino. Durante ese recorrido visitarán destinos de Jujuy y Salta para conocer de primera mano la oferta turística de la región.

Algunos de estos operadores ya incluyen al Norte Argentino dentro de sus paquetes, mientras que otros serán invitados a descubrir el destino con la expectativa de incorporarlo a su oferta comercial en mercados internacionales. “Hay operadores que ya venden el Norte Argentino y otros a los que queremos convencer de que lo incluyan en sus catálogos”, señaló Rivella.

Capacitación y articulación del sector

El evento incluirá charlas destinadas inicialmente a agentes de viajes, considerados los principales articuladores entre la oferta turística y los mercados internacionales. Posteriormente, las actividades se abrirán al resto del ecosistema turístico: guías, hoteleros, gastronómicos y prestadores de servicios.

El objetivo es que todo el sector pueda conocer las demandas actuales del mercado internacional y mejorar su competitividad.

Un esfuerzo colectivo del sector turístico

La elección de Salta como sede respondió a distintos factores vinculados a su infraestructura turística, conectividad y trayectoria como destino internacional.

Para la organización, el evento representa un desafío logístico y económico importante, ya que la provincia anfitriona asume gran parte del esfuerzo organizativo.

En ese contexto, Rivella destacó el respaldo de la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, quien apoyó la iniciativa desde su origen.

La organización también cuenta con el acompañamiento de organismos públicos provinciales, la federación nacional del sector y empresas privadas vinculadas al turismo.

Entre los colaboradores se encuentran bodegas, hoteleros, gastronómicos y atractivos emblemáticos como el Tren a las Nubes.

Una apuesta para posicionar al Norte Argentino

La expectativa de los organizadores es que el encuentro se convierta en una plataforma de articulación para toda la cadena de valor turística.

“Queremos que el evento sirva para todo el sector. La única manera de crecer es trabajar juntos, capacitarnos y pensar estrategias en conjunto”, concluyó Rivella.

Con esta iniciativa, Salta busca consolidarse como un nodo estratégico para el turismo del Norte Argentino y reforzar su presencia en los mercados internacionales.

(InfoNegocios)