Salta: Baritú, El Nogalar de los Toldos, Pizarro, Los Cardones y El Rey

Los parques salteños tiene todo: la selva de montaña, enormes bosques de nogal, parques que concilian naturaleza y la cultura de los pueblos originarios, un millón de cardones y senderos de ensueño.

Está en el noroeste de la provincia, tiene 72.439 hectáreas, es Parque Nacional desde 1974 y se encuentra en una de las ecorregiones de mayor diversidad de la Argentina: la selva de montaña o yungas. El aislamiento geográfico, las escasas rutas y la ausencia de explotaciones productivas, permiten que sus ambientes naturales permanezcan casi intactos.

Llegar no es fácil. De la ciudad de Salta a Aguas Blancas, en la frontera con Bolivia, son 350 kilómetros. Hay que pasar al país vecino y hacer unos 100 kilómetros hasta el pueblo de La Mamora, donde se reingresa a la Argentina. Hasta Los Toldos son 20 kilómetros y, luego, 25 más para llegar al Parque.Se recomienda usar vehículos de doble tracción.

Baritú -en quechua, “pueblo pequeño”- tiene un área de acampe agreste y los turistas suelen alojarse en Los Toldos. Para recorrer el Parque hay varios senderos peatonales muy bien señalizados.

Clima

Subtropical con estación seca. La temperatura media es de 21ºC. Mínima de – 7ºC. Máxima de 39ºC. Las lluvias alcanzan los 3.000 mm. anuales (muy copiosas entre entre noviembre y abril).

Flora

En las laderas de las Sierras Subandinas (hasta 2.000 metros de altura) se distinguen varios pisos de vegetación. En el nivel inferior está la denominada Selva Pedemontana, con árboles de tipa, pacará y cebil, acompañados por el jacarandá y el cochucho. Ascendiendo se encuentra la Selva montaña (muy húmeda, con plantas parásitas y enredaderas). A partir de los 800 metros comienza el Bosque Montano (más húmedo aún) y alberga al nogal, el aliso y el pino del cerro.

Fauna

Entre los mamíferos mayores se cuentan el yaguareté o tigre -en serio peligro de extinción-, el puma, la corzuela, dos especies de chancho de monte, el oso hormiguero, el tapir o anta, el carpincho y el zorro. En el recorrido por los senderos es posible avistar ardillas y monos caí.

Los ríos y arroyos tienen una riquísima fauna ictícola: sábalos, bogas, bagres, dorados, dientudos, yuscas y viejas del agua. En las orillas hay mamíferos como el lobito de río y el osito lavador o mayuato.

Hay una amplia gama de aves (del águila crestada al picaflor enano), insectos, reptiles. ofidios y batracios, como el sapito de panza roja.

Reserva Nacional El Nogalar de Los Toldos

Está próxima a Baritú, en la localidad de Los Toldos, tiene 3.275 hectáreas, y es reserva desde 2004. Si bien esta en la ecorregión de la Yungas o Selva de altura, se diferencia porque conserva dos de los ambientes yungueños que tienen menos representatividad, el Pastizal Montano o de neblina, en los sectores más elevados, y el Bosque Montano por debajo de aquel.

Cuenta con un camping sencillo, sin sanitarios ni proveedurías y su sendero más visitado es el de

Trashumancia Ganadera (son 700 metros hasta el espectacular mirador sobre el río Huaico Grande). Se puede visitar todo el año.

Clima

Subtropical con estación seca. Las temperaturas medias van de 24° C en verano (con máximas que superan los 30° C) y 14° C en invierno (con mínimas bajo cero). Las precipitaciones alcanzan los 2.000 mm anuales concentrados en el verano.

Flora y fauna

En las zonas bajas están los imponentes bosques de nogales aunque también hay cedros y pinos del cerro.

Sobre los cursos de agua hay gran variedad de aves: hocó colorado, martín pescador grande, mirlos de agua, entre otras. Mientras que en el bosque se ven pequeños y grandes mamíferos como pumas, corzuelas, pecaríes, zorrinos, hurones, ardillas, zorro gris; reptiles como la yarará, diferentes culebras, lagartijas; y anfibios como el sapito panza roja especie autóctona.

Reserva Nacional Pizarro

Se encuentra en la localidad de General Pizarro (a 272 kilómetros de Salta capital), tiene 7876 hectáreas y es Reserva Nacional desde el 2015 cuando, además, la Administración de Parques Nacionales cedió 800 hectáreas a la comunidad wichi local.

Entre los puntos más destacados están el arroyo Las Tortugas con sus surgentes de aguas termales en su estado natural que ofrecen distintas temperaturas y que son utilizadas con fines medicinales; la Comunidad Wichí de Pizarro; y el Punto Panorámico que domina la zona chaqueña del área protegida. Se recomienda visitar la Reserva entre abril y septiembre, fuera de la época de lluvias.

Clima

Subtropical semiárido. Las temperaturas medias son de 8° C en invierno (con heladas ocasionales) y 21° C en verano (con máximas absolutas que superan los 45° C).

Flora

Inventarios preliminares ya identificaron cerca de 300 especies de vegetales superiores. En el bosque chaqueño se destacan los quebrachos blanco y colorado santiagueño, los algarrobos, el itín, el yuchán y grandes cactáceas.

Fauna

Se ha detectado la presencia de 55 especies de mamíferos, de 240 especies de aves, y de 70 especies de mariposas. Entre los animales protegidos sobresalen el yaguareté, el pecarí quimelero, el tapir, el oso hormiguero grande y el tatú carreta.

Parque Nacional El Rey

Está a 200 kilómetros al Este de la capital provincial, tiene 44.162 hectáreas y fue creado en 1948. El área estuvo ocupada desde tiempos remotos por grupos indígenas agricultores, cuyos descendientes aún habitan en la región. Se hallaron restos arqueológicos como cerámicas y hachas de piedra pulida. El acceso en auto sólo es posible fuera de la temporada de lluvias, cuando los ríos están bajos y el camino seco. El parque cuenta con un sector de acampe en el centro operativo con asadores, sanitarios, agua, luz y energía eléctrica. No hay alojamiento en las inmediaciones y se aconseja llevar provisiones y combustible .

Hay hermosos senderos pedestres Pozo Verde (10 km, de dificultad baja), Chorro de los Loros (11 km, de dificultad media alta) y Laguna Los Patitos (1,5 km, de dificultad baja). También se puede ir en vehículos a Campo Santa Elena, Cascada Los Lobitos y Río Popayán.

Clima

Las temperaturas medias rondan los: 8ºC en invierno (en las cumbres de los cerros nieva) y 21ºC en verano. Llueve entre noviembre y marzo. Flora

La selva se distribuye en distintos estratos a medida que aumenta la altura. El más bajo corresponde al bosque chaqueño serrano (el horco quebracho, el cochucho, el atamisque y los cardones). Luego comienza la selva de transición con tipas y pacaraés, seguida por la selva montana (cedro, tarco, tipa y nogal). Por sobre los 1.500 m crecen bosques de pino del cerro, luego aliso y finalmente la queñoa.

Fauna

Hay aves como la chuña de patas rojas, la charata y la pava de monte común, y también corzuelas pardas y rojas, pecaríes, lobitos de río, tapires, zorros y pumas. Los ríos y arroyos están poblados por varios peces nativos como dorados, bogas, bagres y sábalos. En la Laguna de los Patitos, habitan diversas aves acuáticas: la gallareta escudete rojo, la pollona negra, el pato cutirí y el macacito gris.

Parque Nacional Los Cardones

Está en el departamento de Cachi, centro oeste de la provincia, abarca una superficie de 64.117 hectáreas y es Parque Nacional desde 1996. Está a 100 kilómetros de la ciudad de Salta, desde la cual hay que ascender 1.800 metros hasta los 3.000. Se recomienda visitarlo entre abril y noviembre.

Tiene una gran variedad de paseos y en todos los caos se aconseja llevar agua, sombrero, zapatos de trekking y protector solar: Sendero del Valle Encantado (4 km en pendiente, ida y vuelta son 2 horas); Ojo de Cóndor (es el sendero donde se encuentra la figura emblemática del área, el cardón, son 30 minutos de baja dificultad); Camino del Pasado (20 minutos de baja dificultad); desde la Recta del Tin Tin se aprecia uno de los cardonales más extensos de Sudamérica (10.000 has) y un bosque de churquis (algarrobo).

Clima

Árido, con gran amplitud térmica; temperaturas medias: 11° C en invierno (con mínimas bajo cero) y 18° C en verano (con máximas de 30° C).

Flora

El Parque conserva una densa muestra de cardón o pasacana, ese enorme cactus de porte arbóreo y forma de candelero. Su utilización por parte del hombre en los Andes ha sido de especial importancia para distintas culturas que habitan y habitaron la región. Además, el Parque posee muestras de ambientes naturales de diferentes ecorregiones: los Altos Andes, la Puna, el Monte de sierras y bolsones; y hasta un sector con pastizal de neblina, propio de la región de las Yungas. El Monte es el sitio con mayor diversidad de cactus del país y una de las más altas del mundo. Se estima en un millón la cantidad de cardones.

Fauna

Hay especies amenazadas como el gato del pajonal, la monterita serrana o el zorro colorado. Ejemplos de fauna típica de sus ambientes son el tuco tuco puneño, el carpintero andino, la culebra andina y la ranita de las piedras. Además se ven ejemplares de guanaco, cóndor andino, zorro gris y zorrino, El “yasto” o “carpintero de las piedras” es el ave emblemática del Parque.

(Télam)