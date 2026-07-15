Sáenz anunció subsidios de hasta el 100% en luz y agua para hogares salteños de menores ingresos

El gobernador anunció un esquema de asistencia directa para aliviar el costo de las tarifas de energía eléctrica y agua potable. El beneficio podrá cubrir entre el 60% y el 100% de la factura, con tope de consumo.

El gobernador Gustavo Sáenz anunció este lunes un nuevo paquete de subsidios para ayudar a los hogares salteños de menores ingresos a afrontar el costo de los servicios de luz y agua, en un contexto marcado por el peso creciente de las tarifas sobre la economía familiar.

La medida contempla bonificaciones de entre el 60% y el 100% en las facturas, con tope de consumo, y estará destinada a familias cuyos ingresos no superen los dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Según se informó, el programa será financiado con fondos provinciales y se aplicará sobre los servicios de energía eléctrica y agua potable, con el objetivo de acompañar a los sectores más vulnerables de la provincia.

Al presentar la iniciativa, Sáenz remarcó que la decisión apunta a dar una respuesta concreta en un momento económico complejo para muchas familias. El mandatario convocó a los titulares de los servicios interesados en acceder al beneficio a informarse y avanzar con la postulación ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos.

El esquema tendrá una vigencia inicial de un año y podrá renovarse, siempre sujeto a una nueva evaluación de la situación del hogar beneficiario.

Uno de los puntos que se buscó facilitar es el acceso al trámite. La solicitud podrá gestionarse tanto en las oficinas del Ente Regulador de Capital e interior como en municipios que tengan convenios de colaboración con el organismo. También se habilitó un canal oficial de WhatsApp para avanzar con la gestión de manera más simple.

Para iniciar el trámite, los interesados deberán presentar la documentación requerida, ya sea en forma presencial o digital. Además, el Ente puso a disposición información y formularios en su sitio web oficial.

Con este anuncio, la provincia sumó una nueva herramienta de contención sobre uno de los gastos que más presión viene generando en los hogares, especialmente en los sectores de menores ingresos, donde el peso de las tarifas se volvió cada vez más difícil de absorber.

La información completa sobre requisitos, condiciones y formularios puede consultarse en el portal del Ente Regulador.

(InfoNegocios)