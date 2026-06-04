Sadir recibió al embajador británico David Cairns y afianza vínculos de cooperación internacional

El gobernador Carlos Sadir recibió al embajador británico David Cairns para avanzar en una agenda común.

El gobernador Carlos Sadir recibió al embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la Argentina, David Cairns, con quien mantuvo una reunión de trabajo orientada a profundizar los vínculos de cooperación y diálogo entre Jujuy y el Reino Unido.

Del encuentro también participaron el ministro de Minería, José Gómez; el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo; el presidente de JEMSE, Ezequiel Lello Ivacevich; y la secretaria de Integración Regional y Relaciones Internacionales, Belén Pastrana. Asimismo, el diplomático recorrió el histórico Salón de la Bandera de Casa de Gobierno.

Durante la reunión se abordaron temas estratégicos para el desarrollo provincial, entre ellos la transición energética, la sostenibilidad, el desarrollo académico, el comercio internacional y las oportunidades de inversión.

Al respecto, Sadir destacó que “mantuvimos una muy buena reunión para seguir fortaleciendo vínculos de cooperación y diálogo entre Jujuy y el Reino Unido”. Además, señaló que “conversamos sobre temas estratégicos que venimos trabajando en nuestra provincia, como la transición energética, la sostenibilidad, el desarrollo académico, el comercio internacional y las oportunidades de inversión”, y agregó que “estos encuentros son importantes para mostrar todo el potencial que tiene Jujuy al mundo”.

Oportunidades de trabajo en conjunto

Por su parte, Cairns valoró las posibilidades de trabajo conjunto y remarcó la importancia que adquiere la provincia en el contexto de la transición energética global. En ese sentido, señaló que existe “una inversión enorme del Reino Unido en esta parte de Argentina” y destacó particularmente la participación de empresas vinculadas al sector del litio.

“Jujuy y la Argentina tienen un papel clave en la estrategia mundial de esta industria”, afirmó el embajador, quien consideró que el fortalecimiento de los lazos entre ambos países representa una oportunidad beneficiosa para el desarrollo económico y productivo.

El diplomático también destacó el potencial turístico de la provincia y recordó una reciente visita realizada junto a su esposa. “Estuve recorriendo Tilcara y las Salinas Grandes. Es algo estupendo, no existe este tipo de naturaleza en Europa”, expresó sobre los atractivos naturales y culturales de Jujuy.

La reunión ratificó el interés mutuo por continuar generando espacios de intercambio y cooperación que permitan impulsar inversiones, fortalecer sectores estratégicos y ampliar las oportunidades de desarrollo para la provincia.