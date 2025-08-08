Sadir participó de la apertura de la Feria del Libro de Jujuy

El gobernador de la provincia, Carlos Sadir, inauguró la XXI Edición de la Feria del Libro en un acto celebrado en el Cabildo de Jujuy. El evento literario, que este año se expande a nuevas sedes, fue elogiado por el mandatario como un “lujo” para la cultura local.

Sadir felicitó a los organizadores de la Fundación Feria del Libro por su “esfuerzo” y “tenacidad”, destacando el crecimiento del evento a lo largo de sus 21 años de historia. “Todos los que nos interesamos por la lectura, por la cultura, hemos visto crecer la feria desde chiquita”, afirmó, subrayando que la vigencia del evento durante tanto tiempo es un hito significativo.

El gobernador destacó el desafío logístico de esta edición, que por primera vez tendrá actividades en el Cabildo, la ex-ENERC y en San Antonio. “Es una cuestión de logística y de ensamblar piezas, de armar este rompecabezas que seguramente va a ser muy exitoso”, auguró, y enfatizó la importancia de la lectura como una herramienta para “expandir la imaginación”.

Por último, reafirmó la decisión del Gobierno de la Provincia de “apoyar siempre” los eventos relacionados a la cultura, la educación y la lectura, ya que “enaltecen y mejoran la calidad de vida de todos los jujeños”, enfatizó.

Por su parte, el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas hizo hincapié en el trabajo que lleva adelante la comisión organizadora, que “se potencia con la posibilidad de hacer esta edición en el Cabildo”.

Posadas resaltó la sinergia entre el sector público y el privado, afirmando que “se ensamblan dos fuerzas: la mirada del Estado provincial de recuperar este espacio, y la fuerza y el tesón de las chicas que vienen remando hace años con esta feria”. “Abrir un libro es abrir un mundo, es la posibilidad de transformar una vida, de expandir conciencias”, remarcó el ministro.

21 años de historia

Por su parte, el intendente de Capital, Raúl Jorge, felicitó a las organizadoras que trabajan tanto por nuestra cultura, que hacen, verdaderamente, de cada feria un acontecimiento.

Finalmente, ponderó la idea de “unir edificios, unir galerías con el tema de la cultura, lo que significa, de alguna manera, articular con este espacio que se recuperó”.

María Jaldin, fundadora y referente de la comisión organizadora, celebró los 21 años de la feria, destacando que el evento se ha convertido en una parte “esencial de la vida cultural de la provincia”.

Jaldin recordó los inicios en 2005 y cómo, a pesar de las dificultades, lograron consolidar una feria de calidad desde el sector privado, con un espíritu “plural, democrático e inclusivo”.

Tras agradecer a escritores, artistas, auspiciantes y al equipo organizador, anunció con orgullo la creación de la Fundación Feria del Libro Jujuy, un paso clave para asegurar el crecimiento futuro del evento.

Jaldin finalizó invitando a todos a disfrutar de la feria bajo el lema “Los sentidos a escena”.

Estuvieron presentes además de los mencionados, el titular de la Corte Suprema de Jujuy, Ekel Meyer; las ministras de Educación y Ambiente y Cambio Climático, Miriam Serrano y María Zigarán respectivamente; el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Normando Álvarez García; el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena; funcionarios provinciales y municipales.