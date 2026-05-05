“Sadir entregó más de 60 escrituras y avanza la regularización dominial en Jujuy”

La iniciativa provincial avanza en la regularización dominial de lotes fiscales urbanos, garantizando seguridad jurídica y fortaleciendo el acceso a la propiedad.

El gobernador Carlos Sadir encabezó la entrega de 62 escrituras en el marco del plan “Mi lote, en regla”, política pública destinada a garantizar seguridad jurídica a familias que habitan lotes fiscales urbanos. El acto se llevó a cabo en el Salón Éxodo del Cabildo.

Se trata de la primera entrega del año y, en esta oportunidad, las familias beneficiarias pertenecen a los barrios El Chingo, Chijra, Punta Diamante, Malvinas y distintos sectores de Alto Comedero, como así también a la localidad de Lozano.

El programa “Mi lote, en regla” convoca a ocupantes de lotes fiscales urbanos, muchos de ellos habitados desde hace décadas, a adherir a un compromiso de pago que les permite avanzar en el proceso de regularización y acceder a la titularidad definitiva de sus terrenos.

Entrega de escrituras

En ese marco, el mandatario provincial destacó que “son más de sesenta beneficiarios que hoy reciben sus escrituras, muchos con trámites de larga data. Estamos avanzando con esta regularización para que cada familia pueda contar con la titularidad de sus viviendas y sus lotes”.

Asimismo, subrayó la importancia del trabajo articulado entre organismos provinciales y municipales, agradeciendo especialmente a la Secretaría de Ordenamiento Territorial, la Escribanía de Gobierno, el Ministerio de Infraestructura y las autoridades locales que acompañaron el proceso.

“Este es un hecho muy importante para las familias, porque significa contar con la titularidad de su inmueble. Es un acto de justicia para quienes esperaron durante muchos años y hoy ven concretado este derecho”, afirmó Sadir.

Por su parte, el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, resaltó que la entrega de escrituras representa la culminación de un proceso administrativo complejo y sostenido en el tiempo. “Hoy es un día muy importante, tanto para el Gobierno como para las familias, porque se concreta la titularidad definitiva de sus propiedades, lo que brinda tranquilidad y seguridad jurídica”, expresó.

En ese sentido, indicó que desde 2015 se avanzó en alrededor de 20 mil trámites de regularización dominial y remarcó que contar con la escritura permite a los beneficiarios acceder a créditos y realizar diversos trámites legales. Además, destacó el valor social de estas políticas al señalar que “la gente encuentra en este documento la tranquilidad de tener garantizado su hogar y el futuro de su familia”.

Finalmente, el gobernador remarcó que el Gobierno de Jujuy continuará profundizando las políticas de regularización dominial. “Estamos trabajando para regularizar la mayor cantidad de inmuebles posibles, llevando tranquilidad a cada vecino y fortaleciendo el futuro de sus familias”, concluyó.