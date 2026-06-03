Sadir encabezó la entrega de 20 viviendas en Los Alisos

Las obras habitacionales habían quedado inconclusas por la falta de financiamiento nacional, por lo que el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy asumió la continuidad del proyecto.

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, encabezó el acto de entrega de 20 viviendas en el barrio Ruth Navea de Los Alisos, departamento San Antonio, en el marco de las políticas públicas habitacionales impulsadas por el Gobierno de Jujuy.

El mandatario provincial destacó la importancia de concluir obras habitacionales que habían quedado inconclusas por la falta de financiamiento nacional. “Estas veinte viviendas que entregamos hoy son muy importantes para las familias que reciben su llave.

Tomamos la decisión de avanzar y finalizar este proyecto, como ya lo hicimos con otras obras, porque entendemos la necesidad que representa el acceso a la vivienda para nuestra gente”, expresó.

Asimismo, Sadir agradeció el trabajo conjunto de las empresas y cooperativas que participaron en la ejecución de la obra, remarcando especialmente la participación de cooperativas lideradas por mujeres. “Han realizado un gran trabajo y eso se refleja en la calidad de las viviendas entregadas”, señaló.

En ese sentido, reafirmó la decisión del Gobierno provincial de continuar impulsando la obra pública y la construcción de viviendas en distintos puntos de Jujuy. Además, adelantó avances en nuevos proyectos habitacionales en Alto Comedero, Luján y El Carmen.

Jujuy, comprometida con el desarrollo habitacional

Por otra parte, el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, indicó que las viviendas presentaban importantes demoras debido a la interrupción de fondos nacionales, situación que obligó al Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) a asumir la continuidad del proyecto. “

Gracias al esfuerzo conjunto pudimos concluir estas viviendas para una localidad que viene creciendo de manera sostenida. Además, esta obra permitirá continuar urbanizando todo este sector”, afirmó.

Stanic detalló que las unidades habitacionales cuentan con tres dormitorios, cocina comedor, baño y terrenos preparados para futuras ampliaciones, garantizando así mejores condiciones de habitabilidad para las familias adjudicatarias.

A su turno, el presidente del IVUJ, José Luis Paiquez, destacó el esfuerzo realizado entre el Gobierno provincial y municipal para recuperar y finalizar un programa habitacional que se encontraba paralizado y sin financiamiento.

“Además de las viviendas, se ejecutó la infraestructura básica necesaria para garantizar una mejor calidad de vida para los adjudicatarios”, explicó.

Paiquez resaltó también el modelo de trabajo implementado para la ejecución del proyecto, que combinó la participación de empresas constructoras y diez cooperativas de trabajo, cada una encargada de intervenir en dos viviendas.

“El acompañamiento técnico y profesional brindado durante toda la obra permitió obtener resultados muy positivos y fortalecer el trabajo de las cooperativas”, sostuvo.

Finalmente, las autoridades coincidieron en destacar el valor social de estas políticas habitacionales y solicitaron a las familias beneficiarias el compromiso de cuidar las viviendas y cumplir con el pago de las cuotas, a fin de continuar generando nuevas soluciones habitacionales para más jujeños.