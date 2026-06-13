Sadir encabezó el inicio de obra de complejo habitacional de 45 departamentos en El Carmen

El gobernador Carlos Sadir remarcó que el proyecto marca el regreso de obras del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy a la ciudad de El Carmen.

El gobernador Carlos Sadir dio inicio a una importante obra habitacional en la ciudad de El Carmen, que contempla la construcción de 45 departamentos distribuidos en tres bloques ubicados en distintos sectores del predio. Las unidades serán de dos y tres dormitorios, con edificios de tres y cuatro pisos, y una superficie total aproximada de 3.100 metros cuadrados.

Durante el acto de firma e inicio de obra, autoridades provinciales y municipales destacaron la importancia del proyecto, considerado como una obra emblemática para la ciudad.

Sadir expresó su satisfacción por el comienzo de los trabajos y señaló que “El Carmen crece y se desarrolla de una manera muy importante. Tiene su gente, su belleza natural, su historia y sus tradiciones, y esta obra va a distinguir a la ciudad porque es algo diferente a lo que nunca antes se hizo aquí”.

Asimismo, remarcó que el proyecto marca el regreso del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) a la ciudad luego de muchos años sin ejecutar obras habitacionales en la zona. “Estamos muy contentos de poder acercar a las familias de El Carmen 45 unidades habitacionales que van a prestigiar la ciudad y transformar el entorno”, afirmó.

En ese marco, el mandatario provincial destacó la decisión del Gobierno de continuar apostando a la obra pública como motor de desarrollo, pese al contexto económico nacional. “La provincia apuesta por la obra pública porque es la manera de desarrollar nuestras comunidades y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, sostuvo.

Próximo convocatoria a adhesión

Por su parte, el presidente del IVUJ, José Luis Paíquez, anunció que esta iniciativa dará inicio a un nuevo programa habitacional en el marco de la demanda libre, política que el organismo viene sosteniendo en toda la provincia.

Además, adelantaron que próximamente se realizará la convocatoria para la adhesión al programa y posterior sorteo de prelación destinado a los futuros beneficiarios.

La obra estará a cargo de la empresa Río Grande, adjudicataria del proyecto tras el proceso licitatorio correspondiente.

Estuvieron presentes el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic, y referentes de la UOCRA.