Sadir en el relanzamiento de «La llama que llama» en Huacalera: «Nos siguen eligiendo»

El gobernador participó en la presentación del lanzamiento de la serie que tiene como protagonista al icónico personaje jujeño y destacó que permitirá seguir potenciando a Jujuy como destino.

El gobernador Carlos Sadir formó parte del relanzamiento de «La llama que llama», el ícono publicitario que vuelve a la pantalla a través de una serie de Personal Flow. El mismo se realizó en Huacalera, con la participación de autoridades de la provincia y de la compañía de comunicaciones.

El mandatario agradeció y destacó la decisión de la empresa de elegir Jujuy, y específicamente Huacalera, para su producto. Sadir recalcó la importancia de optar por «nuestra Quebrada de Humahuaca, que es un patrimonio».

«Nos siguen eligiendo, hace 25 años eligieron nuestra llama y verlos volver es un gusto. Para Jujuy es un orgullo que una empresa tan importante esté acá y nos elija», expresó el gobernador sobre la elección del destino para relanzar «La llama que llama».

Sadir también remarcó que estas producciones constituyen «una manera de mostrar nuestro Jujuy, nuestras bellezas naturales y nuestra gente».

En ese sentido, indicó: «Jujuy viene trabajando muchísimo en turismo y hoy tenemos una actividad continua, aumentó el pernocte, llegan turistas todo el año y el gran desafío es seguir trabajando en esa línea. Este lanzamiento viene en colaboración para que la gente siga conociendo Jujuy».

Jujuy Energía Viva

Por su parte, el ministro de Turismo y Cultura, Federico Posadas, puso en valor la acción de co-branding entre Personal Flow y la marca Jujuy Energía Viva, «con el reconocimiento de que las llamas son jujeñas, un animal ancestral que acompañó siempre la supervivencia en esta parte de la Argentina y de Sudamérica», ponderó.

El funcionario valoró el relanzamiento de la propuesta «25 años después y en un formato totalmente distinto». Al respecto, detalló: «ya no son publicidades convencionales sino que va a ser una serie con 8 capítulos en donde la picardía de las llamas va a estar presente, con lo cual la marca Jujuy va a estar también presente».

«Es una gran oportunidad de seguir posicionando el destino. Agradecemos a la empresa por haber elegido Huacalera para el lanzamiento, por elegir Jujuy y por refrescar también esta publicidad icónica. Sabemos toda la fuerza promocional del hecho de que las llamas estén presentes en Flow y asociarlo a la provincia de Jujuy», sostuvo.

A su turno, Pedro López Mateo, director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Personal, se refirió a la decisión de elegir la provincia para lanzar la campaña. «Elegimos Jujuy porque la llama es jujeña y porque esta provincia nos recibe siempre con una enorme calidez y amor», expresó.

Asimismo, destacó que hay «una identificación imposible de negar de Jujuy y la llama, y por eso elegimos la provincia y especialmente Huacalera que es el lugar paradisíaco».

Con relación al contenido que se verá en Flow desde el viernes 27 de febrero, afirmó que «los capítulos van a ser muy divertidos y, si bien la llama respeta la tradición de los personajes, se llaman igual y el bebé sigue siendo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, van a estar actualizados con un humor a la moda».

«Tenemos grandes expectativas de que realmente sean muy aceptados por todas las audiencias», manifestó López Mateo. y agradeció el acompañamiento del Gobierno de Jujuy. «Contamos siempre con el apoyo del gobernador Carlos Sadir y del ministro Federico Posadas, realmente fue un gusto trabajar con ellos», expresó.