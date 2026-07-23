Sadir afianza la agenda internacional de Jujuy con potenciales inversiones mineras de la India

El gobernador Carlos Sadir recibió a una delegación ejecutiva del sexto productor mundial de mineral de hierro. La firma asiática analiza sumarse a proyectos locales de exploración e inter e intercambio de información geológica.

En el marco de una estrategia oficial para consolidar a Jujuy en el mapa minero internacional, el gobernador Carlos Sadir encabezó una reunión clave en el Salón Fascio de la Casa de Gobierno con altos ejecutivos de la empresa estatal india NMDC Limited.

La firma, reconocida como el mayor productor de mineral de hierro de la India y el sexto a nivel global, arribó a la provincia con el objetivo de evaluar oportunidades de asociación e inversión en proyectos de extracción de cobre y oro.

Del encuentro participaron también el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo; el ministro de Minería, José Gómez; el presidente de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), Exequiel Lello Ivacevich; y la secretaria de Integración Regional y Relaciones Internacionales, Belén Pastrana.

La comitiva internacional estuvo liderada por Anurag Kapil, director de Finanzas de NMDC, junto a directivos de la división global de la compañía y diplomáticos de la Embajada de la India en Buenos Aires, canal a través del cual se gestó la visita tras los contactos iniciados en junio pasado con el embajador Ajaneesh Kumar.

Durante el intercambio, Sadir ponderó el potencial geológico jujeño y subrayó la firme decisión política de atraer inversiones privadas que generen empleo genuino y dinamicen la economía local.

El mandatario destacó además la fortaleza de la red de proveedores provinciales, la solidez de las empresas que ya operan en el territorio y las ventajas logísticas que ofrece la provincia, gracias a su infraestructura vial y su conexión estratégica con los puertos de los océanos Pacífico y Atlántico a través del corredor bioceánico.

Mesas técnicas e interés en la transición energética

Tras el recibimiento protocolar, las autoridades de la minera india mantuvieron una reunión de trabajo técnico con los equipos de la cartera de Minería y de JEMSE. Allí se detalló el estado de los proyectos de exploración, el marco legal provincial y el abanico de oportunidades en minerales considerados clave para la transición energética global.

«Esta visita se enmarca en la agenda de vinculación con la India que impulsa el Gobernador para desarrollar minerales críticos. Hemos compartido datos sobre el potencial de la provincia y la firma ha manifestado su interés concreto en suscribir un acuerdo para el intercambio de información técnica», explicó Exequiel Lello Ivacevich, titular de JEMSE.

El funcionario remarcó que, si bien la compañía focaliza su búsqueda inicial en el cobre, el oro y las tierras raras, el análisis del mapa geológico local despertó asimismo interés por otros recursos estratégicos como el litio.

«De esta manera se fortalece la vinculación de Jujuy con el mundo. Atraer inversiones de este calibre se traduce en más empleo, más trabajo para los proveedores locales y mayor desarrollo para nuestras comunidades», concluyó Lello Ivacevich.