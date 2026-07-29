Sadir acompañó el izamiento de la Bandera por el 181° aniversario de la Policía de Jujuy

El gobernador participó de la ceremonia realizada en la explanada de Casa de Gobierno, en el marco de las actividades conmemorativas por un nuevo aniversario de la fuerza provincial.

El gobernador Carlos Sadir participó del tradicional izamiento de la Bandera Nacional en la explanada de Casa de Gobierno, actividad que forma parte de la agenda organizada por la Policía de la Provincia para conmemorar su 181° aniversario, que se celebrará el próximo 1 de agosto.

Acompañado por autoridades del Poder Ejecutivo, de la plana mayor policial e integrantes de la institución, el mandatario destacó el compromiso y la trayectoria de la fuerza al servicio de la comunidad jujeña.

«Esta es la semana de la Policía y el 1 de agosto celebramos su 181° aniversario. Estamos acompañando a la plana mayor y a toda la Policía en este izamiento que se viene realizando durante estos días como parte de las actividades conmemorativas», expresó Sadir.

En el marco de los festejos, la agenda continuará este jueves 30 de julio con una misa en homenaje a los efectivos caídos en cumplimiento del deber, que se celebrará a las 8.30 en la Basílica San Francisco.

Las actividades culminarán el sábado 1 de agosto con el acto central por el 181° aniversario de la Policía de Jujuy, que se desarrollará desde las 9 de la mañana en Ciudad Cultural, con la participación de autoridades provinciales, integrantes de la fuerza e invitados especiales.

La programación conmemorativa también incluyó la realización de la Expo Policial en Ciudad Cultural, la inauguración del Museo Policial, un campeonato de tiro y la tradicional maratón policial, propuestas que buscaron acercar la institución a la comunidad y poner en valor su historia, su vocación de servicio y el trabajo cotidiano que realizan sus integrantes en toda la provincia.