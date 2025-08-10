Sadir acompañó el “Finde Estudiantil”

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, estuvo junto a la juventud jujeña en el tradicional “Finde Estudiantil”, celebrado en el estadio “23 de Agosto”, con la entusiasta participación de delegaciones de escuelas y colegios secundarios.

“Nuestros jóvenes son, una vez más, protagonistas de la mejor celebración del país, la Fiesta Nacional de los Estudiantes”, enfatizó.

Además, felicitó a las delegaciones por “sus bailes, napolitanas, toda la alegría y la pasión” con que disfrutaron sábado y domingo a plena competencia, confraternidad y reflexión.

Asimismo, el mandatario alentó al estudiantado a ser agente de paz, tolerancia y respeto, instándolo a construir “un Jujuy sin bullying” y a “no ser parte del daño”.