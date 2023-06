Sabrina Rojas habló de la posible reconciliación con “El Tucu” López

La actriz aseguró que le está dando una nueva oportunidad, aunque esta vez va a ir de a poco.

Sabrina Rojas sorprendió al decidir separarse de Luis “El Tucu” López, tras un confuso episodio con otra mujer en un boliche de Córdoba. Damaris Cané habló con la prensa sobre un supuesto encuentro íntimo con el locutor, pero él rápidamente salió a desmentirla.

Además, “El Tucu” no estaba dispuesto a dejar atrás la relación que tuvo durante un año y medio con Sabrina, luego de que ella se separa de Luciano Castro, con quien tuvo a sus dos hijos.

La actriz estuvo en el programa Noche al Dente y reveló que, finalmente, aceptó darle otra oportunidad: “A veces parece que me hago la misteriosa, pero te soy sincera: no puedo decir que me reconcilié porque tampoco sucedió. Estamos en una cosa muy de probar. Vamos y venimos”.

“Si yo digo ‘me reconcilié’ y en dos semanas me separo, no puedo estar diciendo ‘me separé’, entonces es mejor guardarse y ver qué pasa”, explicó la actriz.

“A mí me pasó que cuando lo conocí al Tucu me preguntaban si estábamos juntos o no, y nos estábamos divirtiendo… Hay épocas en las que tenemos ganas de convivir, épocas que no tenemos ganas de convivir, épocas que volvemos a convivir. Con Luciano no tenemos esa alternativa por los hijos”, señaló.

“¿Viste que a veces uno quiere mucho a una persona? El Tucu es un ser muy hermoso que ama mucho a mis hijos y nosotros tenemos mucho amor, pero vidas muy distintas. Yo tengo horarios muy distintos a los de él, dinámicas muy distintas, y eso nos está costando mucho que encaje. Él no tiene hijos y yo sí, me levanto muy temprano y me acuesto muy temprano. Soy de necesitar horarios porque pienso en mis hijos y en mí, y el Tucu, que vive solo con su perro tiene otra dinámica, entonces a veces nos está costando”, reconoció.

(NOTICIAS ARGENTINAS)