Rutas del Vino: Capacitan a informantes turísticos sobre vinos de altura

El próximo viernes 20 de marzo, a las 9:30, se realizará una nueva edición del Ciclo de Formación de las Rutas del Vino, iniciativa que CAPTUR sostiene con regularidad para fortalecer las capacidades técnicas de los informantes turísticos de la provincia.

La jornada, en modalidad virtual, apunta a que el personal de atención al visitante cuente con información precisa y actualizada sobre uno de los productos más dinámicos de la oferta turística jujeña.

En esta oportunidad, serán las propias bodegas las encargadas de presentar sus propuestas. La sesión contará con la participación de Bodega Kindgard y Bodega Fernando Dupont, dos establecimientos del circuito enoturístico provincial que compartirán información sobre sus procesos productivos y la identidad de sus vinos de altura, elementos clave para que los informantes puedan transmitir al turista la riqueza de la experiencia local.

La capacitación está destinada a informantes turísticos de toda la provincia. Quienes deseen participar o necesiten más información pueden escribir a capturjujuy@gmail.com.