Ruta Nacional 34: Vialidad de la Provincia continúa con trabajos de repavimentación

Se concretaron 170 metros de asfalto en puente Sora, sobre la Ruta Nacional 34, mediante un convenio con Vialidad de la Nación.

El Gobierno de Jujuy avanza en el mejoramiento de la Ruta Nacional 34 a través de un convenio con Vialidad de la Nación que permite culminar obras de infraestructura vial de rutas nacionales.

El trabajo se concentró en el acceso al puente Sora, donde se repavimentaron 170 metros bajo un esquema en el que la dependencia nacional aporta mano de obra mientras que Vialidad Provincial materializa la inversión en asfalto.

«Estos trabajos reflejan el compromiso asumido por el Gobierno con el objetivo de mejorar la transitabilidad de las rutas estratégicas de la provincia», indicó Hugo Ponce, presidente de Vialidad Provincial.

El acuerdo forma parte de una estrategia integral de mantenimiento y recuperación de las rutas con jurisdicción nacional. «La Ruta 34 es un corredor de circulación importante para la conectividad del territorio y el comercio regional», enfatizó Ponce, quien agregó: «Vialidad de la Provincia cumpliendo y avanzando en los trabajos que fueron convenidos oportunamente».