Rosario: Aprietes a gastronómicos y vínculos con el fútbol

El Gobierno de Santa Fe se reunió para tomar medidas por las balaceras en Rosario. Los gastronómicos denuncian extorsiones. Habría vinculación con el fútbol.

Siguen las repercusiones por los ataques a balazos sucedidos durante la noche del domingo (21/11) del fin de semana largo en dos locales gastronómicos.

Una sucedió en “El Establo”, una reconocida parrilla de Rosario con gran concurrencia, ubicada en la mencionada Avenida Pellegrini; y otra en “Jorgito Junior’s”, un local de comida rápida que está en la avenida 27 de Febrero (a 10 cuadras de Pellegrini), entre Maipú y Laprida.

Los ataques ocurrieron a las 23.40 aproximadamente, cuando ambos locales estaban repletos de gente. Por su ubicación céntrica, en El Establo además había muchas personas en la vereda paseando. Según informaron, la tradicional parrilla de Rosario sufrió el impacto de 3 balas en su frente. Resultó herido uno de sus mozos, que fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con la lesión en la zona lumbar, pero horas mas tarde fue dado de alta debido a la buena evolución de la herida.

Mientras tanto, en el carrito de comidas “Jorgito Junior’s”, dos hombres que se trasladaban en moto abrieron fuego contra el frente y lastimaron a dos personas, que sufrieron los roces de las esquirlas de las balas.

Las balaceras causaron conmoción entre la sociedad rosarina. Es que en Rosario hace años está instalada la narcoviolencia y el sicariato, pero la realidad es que los ataques siempre sucedían en las periferias de la ciudad. Que delincuentes se hayan animado a balear un tradicional restaurant en una zona icónica de la ciudad, como lo es la Avenida Pellegrini, habla de lo liberado que está el territorio. Ya no hay paz ni zonas seguras.

Ayer por la tarde (23/11), funcionarios del Gobierno de Santa Fe, junto con el intendente Pablo Javkin y la jefa de la Policía de Santa Fe, Emilce Chimenti, se reunieron para dialogar sobre lo sucedido y tomar medidas. Jorge Lagna, el ministro de Seguridad de la provincia, prometió “una nueva modalidad operacional de patrullaje”, con una triplicación del patrullaje actual en los corredores gastronómicos.

“Cuando se enfrenta a bandas organizadas se tiene que contestar con mucha seriedad, dignidad y trabajo. Acá hay que trabajar con recursos humanos, vamos a triplicar el patrullaje, seguimos en marcha con las licitaciones para dar un salto tecnológico y tenemos que mejorar el sistema de videovigilancia provincial y municipal”, expresó Lagna.

Sobre las balaceras a los restaurantes, el ministro dijo que “este hecho no puede quedar impune, es un hecho bisagra y necesitamos que cuanto antes se esclarezca”. Además, contó que se comunicó con Aníbal Fernández, quien le pidió detalles sobre lo sucedido y sobre las medidas a tomar.

Posibles causas de los ataques

Si bien todavía no se esclarecieron los motivos de las balaceras a ambos restaurantes, lo cierto es que ya hay algunas teorías. El titular de la Asociación Hotelera Gastronómica de Rosario (Aehgar), Carlos Mellano, dialogó con la radio LT8 y admitió que muchos gastronómicos denuncian extorsiones por parte de delincuentes, algo que podría llegar a explicar los ataques.

“El año pasado hemos abordado casos de extorsiones. Está ocurriendo en la actualidad en otros locales y lo que nosotros decimos es que se debe hacer la denuncia como para poder dilucidar cuál es la línea conductiva de estos delitos. En algunos casos hubo éxito en cuanto se pudo hacer la investigación. Como hay muchos locales no me consta si hay gente que pagó o no pagó. No me consta, lo que no quiere decir que no haya”, explicó Mellano. Los delincuentes aprietan a los gastronómicos y les garantizan “seguridad” a cambio de plata.

Además, aseguró que “un negocio tiene que ser demasiado rentable como para poder pagar. No puedo tener un negocio para perder plata. Ese es un análisis financiero y después cada uno resuelve qué hacer. Y también entiendo el miedo. Pero la realidad es que en ese escenario nos ganan los malos. Pero la gran mayoría de los negocios venimos de la pandemia, no hay mucho para analizar. Es decir no puedo pagar lo que no tengo”.

Pero esta causa cobra un nuevo giro, algo que desde Fiscalía están investigando en las últimas horas: la posibilidad de que los ataques estén ligados al fútbol.

Según trascendió, el empresario gastronómico Osvaldo De Marco, dueño de El Establo, integró la lista por el oficialismo de Cristian D’Amico como vocal titular en las elecciones de Newell’s. En este punto, cabe recordar que en el marco de las votaciones del club, la casa del hermano de D’Amico fue atacada a balazos, algo que se leyó como un mensaje intimidatorio para el exvicepresidente del rojinegro, que finalmente no ganó las elecciones.

Y también resultó muy curioso el testimonio de Beto Riba, uno de los dueños del carrito de comidas que fue atacado, Jorgito Junior’s. El hombre asegura que es amigo del “Viejo” Cantero (el fundador de la banda narco Los Monos) y que le preguntó sobre el ataque y este le aseguró que “no tuvo nada que ver”. “Todo el mundo sabe que yo tengo muy buena relación con él y con su familia, por eso sé que por ese lado no”, insistió Riba.

Mientras los ataques están siendo investigados por la Justicia, los demás empresarios gastronómicos esperan que las medidas anunciadas por el Gobierno sirvan de algo.

(Urgente24)