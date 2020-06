Romina Malaspina reveló la verdad sobre su chat filtrado con Benjamín Vicuña mientras vivía en Chile

La modelo y ahora conductora habló de los rumores que la vincularon al actor en 2017, cuando participaba de un reality show en el país vecino.

Romina Malaspina (25) debutó como conductora de un noticiero de Canal 26 y desde allí, con llamativos estilos, la ex Gran Hermano volvió a estar en boca de todos, como no lo hacía luego de su paso por el famoso reality en el año 2015.

La modelo estuvo como invitada en Los ángeles de la mañana y allí no sólo habló de su increíble presente, sino que además se refirió a lo que pasó en 2017, cuando ella vivía en Chile y se la vinculó sentimentalmente a Benjamín Vicuña (41), quien ya estaba en pareja con la China Suárez (28).

“Dijeron tantas cosas de mí que yo no me puedo hacer cargo. Quiero aclarar los chats de Vicuña, que eran supuestamente conmigo. Lo vamos a aclarar: nunca tuvimos un chat, no son míos los chats, ¿cómo voy a escribir estando adentro de un reality que no tengo celular? Además, ese chat está hecho con un Samsung y yo tuve iPhone toda la vida. No sé quién lo hizo, fue una cosa de prensa, cuando yo estaba en el reality en Chile“, comenzó diciendo.

“Yo salgo de Chile y me encuentro con un montón de cosas. Y siempre se aseguró que los chats con él eran míos. Yo nunca lo vi, nunca chateé con él, ese teléfono no es mío. Yo estoy acostumbrada a que se me inventen cosas“, agregó luego, dando por cerrado el tema.

Finalmente, desde el ciclo que conduce Ángel de Brito le preguntaron por su supuesto romance ¡con Daniel Pacheco, el actor colombiano de la serie El Marginal: “Sí, pero del pasado no hablo. Cuando lo conocí no era famoso. Tuve una muy mala experiencia, pero no vine a hablar de eso“, reveló.

(Gente.com)