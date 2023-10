Rodríguez Larreta habló tras su derrota en la interna con Bullrich: “Tenía mucha ilusión y me la choqué, no la vi venir”

El jefe de Gobierno porteño reveló cómo fueron sus primeros días luego de las PASO. “Las primeras semanas tenía esa sensación de angustia, de opresión en el pecho, veía que todo era negro”, contó

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, habló por primera vez a corazón abierto luego de haber perdido la interna con Patricia Bullrich: “Tenía mucha ilusión y me la choqué, no la vi venir”.

“Estoy recuperándome del golpe. Tuve unos primeros días duros, muy golpeado, estaba hecho mierda. Tenía mucha ilusión, estudié y me preparé mucho. Los últimos años me metí, aprendí, conocí el país y le dediqué mucho tiempo”, contó en una entrevista a LN+, y agregó: “Tenía mucha ilusión y las primeras semanas fueron muy duras”.

El referente del PRO precisó que transita un proceso de aprendizaje y afirmó que necesita “pasar el duelo”. “Las primeras semanas tenía esa sensación de angustia, de opresión en el pecho, veía que todo era negro. Pensaba qué voy a hacer, pero ahora estoy mejor, aprendiendo de a poco, entender qué pasó, qué fue lo que no vi, qué hicimos mal”, detalló.

“Estuve muy mal los primeros días. Hasta el domingo pensé que podía ganar la interna y llevar adelante el plan que tenía. Me gratifica mucho el hacer. Tenía mucha ilusión y me la choqué. No la vi venir, hasta las 18 del domingo pensé que podía ganar”, expresó al tiempo que aclaró que sabía que la PASO con Bullrich iba a ser peleada, pero tenía ilusiones.

Asimismo, aclaró: “A las 18, en el bunker, mis amigos, pareja, hijas, mi mamá, a las 19 me empezaron a llegar los resultados de las primeras mesas y empezó un proceso, siendo el candidato, en el que no sabía si me decían la verdad para no desalentar. Entre las 19 y las 21 van dando información a cuenta gotas y a las 21, mi jefe de campaña me dijo que la tendencia estaba complicada”.

“Mis hijas, mi pareja, mi mamá. Todos llorando. Ahí hay un momento en el que caes, me preparé mucho, me rompí el culo. Toda la ilusión que teníamos se cayó”, expresó con crudeza Larreta, y completó: “Después medio que te dan un pésame, pero con aliento. Entonces llamé a Patricia, la felicité, le dije ‘ganaste’, me puse a disposición y el segundo paso duro fue ir al bunker todos juntos. Sentis que la gente te aplaude, pero con compasión”.

El referente del PRO habló además del rol del expresidente Mauricio Macri en la interna, en apoyo a Bullrich: “No me cagó. Tomó una posición producto de lo que él piensa que el país necesita y yo pienso algo diferente”.

Camino a las elecciones generales del 22 de octubre, el alcalde porteño ratificó que la titular del PRO en uso de licencia es la mejor candidata que tiene la Argentina y auguró un lugar en el balotaje para Juntos por el Cambio.

Consultado respecto al triunfo del libertario Javier Milei en la PASO, Larreta aseguró que no lo esperaba y lo atribuyó su performance electoral al “nivel de angustia, miedo y hartazgo” de la sociedad.

“No es lo que quiero para gobernar la Argentina”, subrayó en referencia al diputado libertario, y completó: “Lo he dicho: no a la violencia, no a la agresión, no creo en eso”, agregó. “Yo propongo el acuerdo y viene el otro que propone pisarlo. Es exactamente lo contrario”.

Por último, cuestionó con dureza el accionar del ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, quien protagonizó un lujoso viaje junto a la modelo Sofía Clerici por el Mediterráneo. “Fue una vergüenza, un papelón”, concluyó.

(NA)