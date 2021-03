Rodolfo Barili habló sobre su relación con Cristina Pérez

El periodista participó del regreso del programa televisivo Podemos Hablar y respondió a todas las preguntas de su conductor Andy Kusnetzoff.

Tras meses de ausencia, Podemos Hablar volvió a la pantalla de Telefé y contó con la presencia de grandes invitados entre los que se encontró el periodista y co-conductor del noticiero del canal, Rodolfo Barili.

“Con el coronavirus perdimos lo más simple, que es el no abrazar, no acariciar, no besar. Nunca paré de laburar y me fui a convivir con la mujer que amo y su peque de tres años. Cuando ya has atravesado el desierto de la separación, y de repente el amor te llega a los cuarenta y encontrás a alguien que sueña lo mismo que vos, hay un rayo que te parte y te cambia todo”, reveló Barili.

Además, el periodista contó cómo conoció a su futura esposa: “La conocí a través de un amigo. Me dijo que ella me había cruzado en la calle y que le había parecido que me había pegado bien la edad. Ella se había separado hacía poco y mi amigo nos propuso vernos”.

Luego, continuó: “Estuvimos diez días escribiéndonos por WhatsApp. El día que nos vimos estuvimos hablando por seis horas. Creo que el amor en la adultez es el amor consciente, aunque un amigo del pueblo me dice que estoy tan estúpido como con el amor de la secundaria”.

Kusnetzoff no pudo evitarlo y le preguntó por Cristina Pérez, con quien conduce desde hace años el programa noticioso. “En el noticiero me gastan muchísimo, Cristina también, pero está muy feliz, obviamente se conocen (Cristina y Lara Piro, su prometida) ”, aclaró Rodolfo entre risas.

“Con Cris nos reímos mucho porque la gente cree que nunca lo contamos pero que pasó algo. Lo vivimos muy bien porque es parte del creer y desear que dos personas estén juntas”, finalizó Barili.

(Cadena3)